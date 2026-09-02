Психолог раскрыла, как вернуться к работе после отпуска без стресса
Чтобы возвращение к работе после отпуска не стало дополнительным стрессом, нужно дать себе время на адаптацию и постепенно набирать привычный темп. Об этом «Газете.Ru» заявила клинический психолог, схемотерапевт, специалист клиники доказательной психиатрии, психотерапии и неврологии Benedict Наталья Жолудева.
По ее словам, важно уметь проявлять к себе сочувствие и сострадание, поскольку возвращение из отпуска к повседневным обязанностям — это всегда непростой процесс. Человеческая психика обладает инерцией, и ей требуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям. Не стоит ожидать от себя мгновенной продуктивности, подчеркнула эксперт.
В первые дни после отпуска Жолудева рекомендует относиться к себе мягко и не пытаться сразу выполнить все накопившиеся задачи. При этом, согласно её мнению, важно продолжать заниматься приятными делами и выделять для них время даже в рабочие часы.
Если же нежелание работать сохраняется, специалист советует не игнорировать это чувство, а постараться разобраться в его причинах. Это может быть связано с чрезмерной нагрузкой, напряжёнными отношениями с коллегами, отсутствием интереса к работе или несоответствием её личным ценностям, заключила она.
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