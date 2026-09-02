Психолог раскрыла, как вернуться к работе после отпуска без стресса

02 сентября 2026, 12:08

Психолог Жолудева посоветовала постепенно возвращаться в рабочий ритм

Фото: iStock/littlehenrabi

Чтобы возвращение к работе после отпуска не стало дополнительным стрессом, нужно дать себе время на адаптацию и постепенно набирать привычный темп. Об этом «Газете.Ru» заявила клинический психолог, схемотерапевт, специалист клиники доказательной психиатрии, психотерапии и неврологии Benedict Наталья Жолудева.