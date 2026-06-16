«Одна из самых частых ошибок»: Психолог объяснил, как нужно правильно отдыхать

16 июня 2026, 13:48

Психолог Ланг: для отдыха посидите в тишине 10–20 минут с закрытыми глазами

Фото: iStock/Daisy-Daisy

Почему после выходного дня, проведенного в кровати с телефоном, мы чувствуем себя еще более разбитыми? И как этого избежать?





Психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» объяснил, что одна из самых частых ошибок — использовать спальное место как центр досуга. Чтение, сериалы, завтраки в постели и разговоры по телефону превращают кровать в «офис», из-за чего мозг перестает ассоциировать ее со сном.





«Мы должны выработать автоматическую команду: сели на кровать — только спим. Мы не едим в кровати, не читаем, не смотрим сериалы. В кровати нужен только отдых для сна. Если вы отдыхаете, лучше сесть в кресло или на коврик. Это помогает и от бессонницы, и от чувства разбитости», — сказал он.

«Научиться правильно бездельничать — тяжело. Но безделье — это не прожигание времени. Машина ездит, но её нужно заправлять. Наш организм должен восстанавливаться ментально и физически. Просто посидите в тишине 10–20 минут, закройте глаза. Отключите оповещения. Это дает капитальный отдых», — посоветовал психолог.