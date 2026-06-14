Психолог дал совет, как бороться с коллегами-сплетниками на работе

14 июня 2026, 15:36

Психолог Неровный посоветовал не реагировать на сплетни о себе на работе

Фото: iStock/MachineHeadz

Если коллеги распускают о вас сплетни на работе, лучше всего не реагировать и не пытаться их опровергнуть. Об этом «Газете.Ru» сообщил старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный.