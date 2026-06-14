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Психолог дал совет, как бороться с коллегами-сплетниками на работе

Психолог Неровный посоветовал не реагировать на сплетни о себе на работе
Фото: iStock/MachineHeadz

Если коллеги распускают о вас сплетни на работе, лучше всего не реагировать и не пытаться их опровергнуть. Об этом «Газете.Ru» сообщил старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный.



Объектами сплетен часто становятся заметные личности, вызывающие интерес у окружающих. По его словам, если сплетни и слухи распространяются в большом количестве, это указывает на неблагоприятную социально-психологическую атмосферу в коллективе.

Согласно мнению психолога, избыток слухов в компании свидетельствует о недостаточной связи между руководством и сотрудниками. В связи с этим важно сосредоточиться на развитии культуры общения в организации и придерживаться открытой информационной политики, оперативно информируя сотрудников о планах и целях руководства, добавил Неровный.

Екатерина Коршунова

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