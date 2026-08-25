25 августа 2026, 15:15

Фото: iStock/Jakub Zerdzicki

Ароматный эспрессо, нежный капучино или крепкий американо можно приготовить дома за несколько минут. Для этого важно выбрать технику с учетом любимых напитков, количества пользователей, бюджета и свободного места на кухне. Кофемашина способна взять почти все процессы на себя, а простая кофеварка подойдет тем, кто ценит привычный ритуал заваривания. Не менее важен регулярный уход: чистая техника готовит вкуснее, служит дольше и не оставляет в чашке горечь. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Чем кофемашина отличается от кофеварки Какие виды кофеварок и кофемашин существуют Как выбрать технику по любимым напиткам На какие характеристики обратить внимание перед покупкой Как выбрать кофемашину для маленькой кухни Зачем нужны фильтр для воды и автоматическая очистка Как ухаживать за кофемашиной каждый день Как часто нужно удалять накипь Как чистить заварочный блок и кофемолку

Чем кофемашина отличается от кофеварки

Фото: iStock/Palina Kuchur

Какие виды кофеварок и кофемашин существуют

Фото: iStock/Antons Aleksenko

Как выбрать технику по любимым напиткам

Фото: iStock/Mindaugas Dulinskas

На какие характеристики обратить внимание перед покупкой

Фото: iStock/Aliaksandr Yarmashchuk

Как выбрать кофемашину для маленькой кухни

Зачем нужны фильтр для воды и автоматическая очистка

Как ухаживать за кофемашиной каждый день

Фото: iStock/Probuxtor

Как часто нужно удалять накипь

Как чистить заварочный блок и кофемолку