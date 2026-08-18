Россиянам подбрасывают фальшивые квитанции, чтобы вынудить их позвонить мошенникам
Доцент Щербаченко: мошенники перешли на бумажные квитанции, чтобы обойти защиту
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко сообщил, что мошенники намеренно подкладывают россиянам фальшивые бумажные квитанции.
В беседе с NEWS.ru эксперт пояснил, что таким образом аферисты провоцируют людей на самостоятельный звонок по указанному номеру.
«Мошенники специально оставляют в двери квитанции или уведомления с номером телефона, по которому предлагают связаться. И люди перезванивают, потому что письма содержат тревожный посыл. Например, якобы с пенсионного счёта были переведены деньги. Бумажные носители помогают лжецам обойти защитные схемы операторов. Так аферисты добиваются того, что жертва сама выходит с ними на контакт», — отметил доцент.Щербаченко посоветовал проверять письма на ошибки и оформление, обращать внимание на способ доставки, а всю информацию сверять только с официальными сайтами госорганов и СФР.