Россиянам назвали самые привлекательные направления для отдыха осенью

18 августа 2026, 13:44

Аналитик Абасов: юг РФ обойдётся дешевле Турции и Египта в бархатный сезон-2026

Фото: Istock/FTiare

Аналитик Михаил Абасов назвал основные направления осеннего отдыха россиян в 2026 году.





В беседе с «Абзацем» эксперт объяснил, что Турция и Египет остаются ядром бархатного сезона благодаря тёплому морю, формату «всё включено» и стабильному авиасообщению. В сентябре Абасов выделяет Турцию, в октябре–ноябре — Египет.



Параллельно сохраняется интерес к Сочи и Анапе, а Китай с Вьетнамом набирают обороты за счёт безвизового режима и прямых рейсов. Аналитик советует определиться с поездкой в ближайшие недели. Главные критерии выбора, по словам специалиста, — цена и надёжность перелёта.

«Ориентиры стоимости на двоих за 10 ночей с вылетом из Москвы и питанием «всё включено» выглядят следующим образом: Египет — 100–150 тысяч рублей, Турция — 130–190 тысяч в бюджетном и среднем сегменте», — отметил Михаил.