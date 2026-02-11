«Офисная пандемия»: Офтальмолог назвал неочевидную причину появления синдрома сухого глаза

11 февраля 2026, 13:33

Офтальмолог Азнаурян: синдром сухого глаза может появиться из-за климата

Фото: Istock/Tatjana Meininger

Синдром сухого глаза сегодня называют офисной пандемией, модной болезнью и чуть ли не расплатой за цифровое бессмертие. Почему климат важнее гаджетов, чем опасны слезозаменители и как вылечить сухость за пять дней?





Профессор, офтальмохирург Игорь Азнаурян в беседе с «Радио 1» заявил, что проблема не нова, просто раньше её не умели диагностировать.





«Мы живём в век мемов. Исследовать слезную жидкость начали относительно недавно. Эти тесты появились как раз вместе с лазерной коррекцией. Мы не знаем, какой была статистика 30 лет назад», — сказал он.

«Я смотрю арабских пациентов, которые вообще в компьютер не смотрят, а у них сплошь и рядом сухие глаза, виной этому — климат. А то, что мы с вами сидим и "пилим" в компьютер весь день, — это, безусловно, способствует тому, что притупляется реакция роговицы на сухость. Для профилактики — чаще моргать. Когда хочется моргнуть — надо это делать, не сдерживая себя», — сказал он.

«Есть технологии, которые позволяют вылечить синдром сухого глаза, заставить слезную железу продуцировать больше слезы. Это консервативные, нехирургические методы. Можно вылечиться дней за пять-десять», — резюмировал офтальмолог.