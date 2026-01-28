Офтальмолог назвала риски получения «снежной слепоты»

28 января 2026, 21:29

Офтальмолог Шилова: «снежная слепота» может проявляться светобоязнью

Фото: iStock/Dmytro Buianskyi

Свежий снег работает как мощный отражатель света и ультрафиолета, поэтому зимой, особенно после снегопада, многие сталкиваются с настоящей светобоязнью. Об этом рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.





По ее словам, «снежную слепоту» (бытовое название фотокератита, то есть ультрафиолетового ожога роговицы) в средней полосе намного сложнее, чем в горах или на севере. Тем не менее, это возможно.





«Риск повышается, если человек долго находится на улице в яркую погоду: прогулка по открытым пространствам, катание на коньках/лыжах, работа на участке, длительное пребывание на льду/снегу, особенно при ветре и без очков», — уточнила Шилова в разговоре с RT.

«В результате появляются слезотечение, ощущение "песка", жжение и покраснение. Это защитная реакция организма, однако при регулярном воздействии холода может развиваться синдром сухого глаза и воспаление конъюнктивы. Дополнительным раздражающим фактором становятся снежинки и мелкие ледяные частицы, которые механически травмируют роговицу», — объяснил врач.