Офтальмолог назвала риски получения «снежной слепоты»
Офтальмолог Шилова: «снежная слепота» может проявляться светобоязнью
Свежий снег работает как мощный отражатель света и ультрафиолета, поэтому зимой, особенно после снегопада, многие сталкиваются с настоящей светобоязнью. Об этом рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.
По ее словам, «снежную слепоту» (бытовое название фотокератита, то есть ультрафиолетового ожога роговицы) в средней полосе намного сложнее, чем в горах или на севере. Тем не менее, это возможно.
«Риск повышается, если человек долго находится на улице в яркую погоду: прогулка по открытым пространствам, катание на коньках/лыжах, работа на участке, длительное пребывание на льду/снегу, особенно при ветре и без очков», — уточнила Шилова в разговоре с RT.
Она уточнила, что явными симптомами фотокератита являются светобоязнь, ощущение песка, жжения и резь в глазах, слезотечение и покраснение, спазм век, а также временное снижение чёткости зрения. Лучшей профилактикой являются солнечные очки, заключила Шилова.
В свою очередь врач-офтальмолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Зарубин рассказал Общественной Службе Новостей, что низкие температуры и сухой воздух зимой усиливают испарение слезной пленки, которая защищает поверхность глаз.
«В результате появляются слезотечение, ощущение "песка", жжение и покраснение. Это защитная реакция организма, однако при регулярном воздействии холода может развиваться синдром сухого глаза и воспаление конъюнктивы. Дополнительным раздражающим фактором становятся снежинки и мелкие ледяные частицы, которые механически травмируют роговицу», — объяснил врач.
Чтобы защитить глаза в зимний период, эксперт посоветовал носить очки с защитой от ветра и ультрафиолета. При выраженном дискомфорте можно использовать увлажняющие глазные капли, однако при сохранении этих симптомов стоит обратиться к офтальмологу.