«Заснул в очках, проснулся зрячим»: Офтальмолог рассказал про опасность лазерной коррекции

10 февраля 2026, 18:16

Офтальмолог Азнаурян: зрение после лазерной коррекции не ухудшается

Фото: iStock/Jay_Zynism

Каждый, кто долго носит очки или линзы, хотя бы раз задумывался о лазерной коррекции. Но сразу же находят причины отложить решение: страшно, дорого, а вдруг станет хуже?





Профессор, офтальмохирург Игорь Азнаурян в беседе с «Радио 1» заявил, что лазерная коррекция зрения — одна из самых безопасных и предсказуемых процедур в современной медицине. Однако пациенты годами откладывают решение, руководствуясь устаревшими стереотипами.





«Главный барьер — психологический. Многие представляют себе страшную операцию и боятся боли, однако современные технологии сделали процесс максимально комфортным. Для того, чтобы снять элемент фобии, страха, взрослым мы можем сделать процедуру в условиях медикаментозного сна. В этой ситуации ты заснул, проснулся и прозрел», — объяснил он.

«Если всё делать правильно, ничто никуда не упадёт. Всё зависит от того, какая технология применяется. Сегодня используются индивидуализированные технологии (кастомизированные абляции), когда лазер учитывает малейшие особенности роговицы конкретного пациента, что гарантирует высочайшую точность и результат», — подчеркнул офтальмохирург.