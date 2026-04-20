Офтальмолог рассказал, как правильно выбрать солнцезащитные очки

20 апреля 2026, 18:17

Офтальмолог Казанцев: весной нужно носить солнцезащитные очки

Многие люди в весеннее время года сталкиваются с различными проблемами, связанными с состоянием глаз, ухудшением зрения. По словам специалистов, это происходит не просто так.





Врач-офтальмолог Антон Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что многие пренебрегают очками весной, потому что солнце кажется нежарким, но это ошибка.





«Воздействие ультрафиолета очень большое на наши глаза, страдает роговица, возникает её сухость. В сложных случаях — кератиты с сильной болезненностью и слезотечением. Выбирайте очки с маркировкой UV-400. Несертифицированные тёмные очки без защиты вреднее, чем их отсутствие», — объяснил он.

«Время за компьютером — это время, когда мы реже моргаем. Это ещё один фактор, который влияет на развитие синдрома сухого глаза. Нужно использовать увлажняющие капли без консервантов (чаще всего в одноразовых тюбиках). Препараты с гиалуроновой кислотой хорошо помогают, но подбираются индивидуально», — поделился офтальмолог.