«Жжение и песок»: Офтальмолог рассказала, как распознать синдром сухого глаза и ложную близорукость
Специалисты фиксируют рост обращений по поводу «синдрома сухого глаза» и ложной близорукости у детей. В условиях повсеместной цифровизации дети всё чаще проводят время с гаджетами, и это может отразиться на их здоровье.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии Института материнства и детства Российского государственного медицинского университета, врач-офтальмолог Татьяна Павлова в беседе с «Радио 1» заявила, что самая распространенная жалоба у детей — жжение и «песок» в глазах.
«Ребёнок трёт глаза и часто моргает. К вечеру может жаловаться на то, что зрение затуманивается, еще замечается покраснение глаз», — объяснила она.
По словам эксперта, ложная близорукость — это старый термин, который в современном мире связан с избыточным напряжением аккомодации.
«Посидели час в телефоне, подняли глаза — и вдали вы уже не так хорошо видите. Если у нас истинная близорукость, то это уже стойкое снижение зрения, которое обратно не вернётся», — отметила офтальмолог.
Она добавила, что родителям стоит насторожиться, когда ребенок прищуривается, смотрит искоса и жалуется на расплывчатое изображение.
«Здесь нельзя тянуть время, нужно сразу обращаться к врачу», — резюмировала Павлова.