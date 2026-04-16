«Жжение и песок»: Офтальмолог рассказала, как распознать синдром сухого глаза и ложную близорукость

16 апреля 2026, 19:04

Офтальмолог Павлова: при истинной близорукости зрение не вернется

Специалисты фиксируют рост обращений по поводу «синдрома сухого глаза» и ложной близорукости у детей. В условиях повсеместной цифровизации дети всё чаще проводят время с гаджетами, и это может отразиться на их здоровье.





Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии Института материнства и детства Российского государственного медицинского университета, врач-офтальмолог Татьяна Павлова в беседе с «Радио 1» заявила, что самая распространенная жалоба у детей — жжение и «песок» в глазах.





«Ребёнок трёт глаза и часто моргает. К вечеру может жаловаться на то, что зрение затуманивается, еще замечается покраснение глаз», — объяснила она.

«Посидели час в телефоне, подняли глаза — и вдали вы уже не так хорошо видите. Если у нас истинная близорукость, то это уже стойкое снижение зрения, которое обратно не вернётся», — отметила офтальмолог.

«Здесь нельзя тянуть время, нужно сразу обращаться к врачу», — резюмировала Павлова.