Офтальмолог рассказал, как не перепутать аллергию с вирусом и спасти роговицу

20 апреля 2026, 18:13

Офтальмолог Казанцев: аллергия от вируса отличается нестерпимым зудом

Весна — время не только тепла и солнца, но и красных, зудящих, слезящихся глаз. Врачи фиксируют три главные угрозы: аллергический конъюнктивит, агрессивный ультрафиолет и синдром сухого глаза. Как защитить зрение, когда на улице цветут деревья?





Врач-офтальмолог Антон Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что многие ошибочно принимают аллергическую реакцию за вирусную инфекцию и начинают лечиться не теми средствами.





«При аллергии это симметричный двусторонний процесс, то есть оба глаза одинаково вовлекаются, одинаково краснеют. И самое характерное — это зуд, который носит нестерпимый характер. Хочется тереть глаза кулаками», — сказал он.

Гулять после дождя и в вечернее время;

Использовать солнцезащитные очки и головные уборы;

Сразу по приходу домой мыть лицо, руки и принимать душ;

Ни в коем случае не тереть глаза — это углубляет контакт с аллергеном.

«Есть препараты, которые нужно принимать за две недели до начала аллергии. Это стабилизаторы тучных клеток. В запущенных случаях — противовоспалительные глюкокортикостероиды строго по назначению врача», — предупредил Антон Казанцев.