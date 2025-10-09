Школьная близорукость: Офтальмолог объяснил, почему портится зрение и как это остановить

09 октября 2025, 16:10

Офтальмолог Азнаурян: зрение у школьников портится из-за удлинения глаза

Фото: iStock/Natasha Zakharova

9 сентября считается Всемирным днем зрения. Известно, что у современных школьников зрение портится очень быстро. Официально существует диагноз «школьная близорукость», но каковы причины ее возникновения?





Врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук, руководитель сети детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян в беседе с «Радио 1» объяснил, что близорукость — это состояние, при котором глаз ребенка начинает удлиняться из-за интенсивной зрительной нагрузки на близком расстоянии.





«Когда школьник начинает интенсивно и долго смотреть вблизи, у него начинает удлиняться глаз. Это закон природы. Причем он охватывает где-то 40−45% населения», — пояснил профессор.

«Глаз адаптируется, чтобы экономить энергию, и в результате начинает хорошо видеть вблизи, но плохо — вдали. Все бы ничего, если бы, удлиняясь, глаз не портился. Все-таки растягиваются внутренние среды, и из-за этого наступают те или иные изменения. Иногда не очень важные, а иногда даже фатальные», — предупредил он.

«Современная медицина позволяет не просто выписать очки, а остановить прогрессирование близорукости. Специалисты сначала стабилизируют состояние, а затем, при стабильных показателях в течение 2-3 лет, могут полностью убрать проблему с помощью передовых методов, вернув ребенку хорошее зрение», — сказал врач.