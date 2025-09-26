Врач объяснила, как часто детям нужно проходить диспансеризацию и зачем

26 сентября 2025, 11:00

Врач Новикова: в первый год жизни детей необходимо обследовать ежемесячно

Часто можно услышать слово «диспансеризация», но не все понимают ее истинную важность. Это не просто беглый осмотр, а комплексное плановое обследование, цель которого — защитить здоровье ребенка на всех этапах его взросления.





Врач-сурдолог, отоневролог, лор, эксперт по слуху и равновесию Яна Новикова в беседе с «Радио 1» напомнила, что диспансеризация — это регулярное плановое обследование ребенка или взрослого, которое проводится для раннего выявления различных заболеваний, оценки развития у детей и профилактики патологий.





«Особое значение диспансеризация имеет в дошкольном и школьном возрасте. В этот период многие заболевания могут протекать скрыто, не проявляя явных симптомов, и мы о них не знаем до их проявления», — предупредиа эксперт.

«В процессе участвуют педиатр, лор-врач, невролог, офтальмолог и другие специалисты, назначаются анализы и УЗИ. Это системный подход, который позволяет вовремя заметить проблему и принять меры, обеспечивая ребенку здоровое будущее», — подчеркнула Новикова.