Россияне стали чаще покупать дорогие БАДы в несезон

09 октября 2025, 15:58

Исследование: В РФ летом оборот БАДов и спортивного питания вырос в три раза

Фото: iStock/supitchamcsdam

Летом текущего года число покупок БАДов и спортивного питания увеличилось на 91% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования компаний ЮMoney и «Алцея».





Отмечается, что этим летом россияне купили в три раза больше БАДов и спортивного питания, чем прошлым. При этом за первые две недели сентября число покупок увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом.





«Сентябрьский скачок на 20% по сравнению с августом подтверждает гипотезу о том, что россияне начинают готовиться к холодному сезону заблаговременно. Это свидетельствует о переходе от реактивного к проактивному подходу в вопросах здоровья», — рассказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

«На самом деле БАДы, конечно, могут быть полезны. Но все дело тут в доказательной базе. Если испытывать их как лекарства, то их польза становится недоказуемой. Да, кому-то от них становится лучше, а кому-то становится лучше и без них», — отметил Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.