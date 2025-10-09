Россияне стали чаще покупать дорогие БАДы в несезон
Исследование: В РФ летом оборот БАДов и спортивного питания вырос в три раза
Летом текущего года число покупок БАДов и спортивного питания увеличилось на 91% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования компаний ЮMoney и «Алцея».
Отмечается, что этим летом россияне купили в три раза больше БАДов и спортивного питания, чем прошлым. При этом за первые две недели сентября число покупок увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом.
«Сентябрьский скачок на 20% по сравнению с августом подтверждает гипотезу о том, что россияне начинают готовиться к холодному сезону заблаговременно. Это свидетельствует о переходе от реактивного к проактивному подходу в вопросах здоровья», — рассказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.
В «Алцея» также отметили, что потребители начали выбирать более качественные и дорогие препараты комплексного действия с доказанной эффективностью.
В свою очередь заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников заявил, что доказать эффективность БАДов невозможно, поскольку на разных людей они воздействуют по-разному.
«На самом деле БАДы, конечно, могут быть полезны. Но все дело тут в доказательной базе. Если испытывать их как лекарства, то их польза становится недоказуемой. Да, кому-то от них становится лучше, а кому-то становится лучше и без них», — отметил Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он добавил, что сам к БАДам относится достаточно благодушно. Однако он посоветовал качественно питаться и потреблять полезные вещества с едой, поскольку БАДы не смогут заменить полноценную пищу.
Мясников также предупредил, что в непроверенных китайских БАДах были обнаружены следы метамфетамина и даже виагры.