20 ноября 2026, 13:52

Офтальмолог Горбачева: тушь и тени могут занести инфекцию в глаза

Фото: iStock/ValuaVitaly

К вечеру глаза начинает щипать, под веками будто песок, а тушь оставляет тёмные следы под ресницами. Почему это происходит, и как макияж влияет на зрение?





Врач-офтальмолог, офтальмопластик Дарья Горбачева в беседе с «Радио 1» объяснила, что когда тушь осыпается, её частицы, как и пигмент теней, могут попадать в слёзную плёнку — тонкий слой, который увлажняет и защищает поверхность глаза.





«В ответ появляются слезотечение, жжение или ощущение инородного тела. Особенно заметным дискомфорт бывает у людей с синдромом сухого глаза и у тех, кто носит контактные линзы», — сказала она.