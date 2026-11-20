Офтальмолог предупредила, чем тушь и тени опасны для глаз
Офтальмолог Горбачева: тушь и тени могут занести инфекцию в глаза
К вечеру глаза начинает щипать, под веками будто песок, а тушь оставляет тёмные следы под ресницами. Почему это происходит, и как макияж влияет на зрение?
Врач-офтальмолог, офтальмопластик Дарья Горбачева в беседе с «Радио 1» объяснила, что когда тушь осыпается, её частицы, как и пигмент теней, могут попадать в слёзную плёнку — тонкий слой, который увлажняет и защищает поверхность глаза.
«В ответ появляются слезотечение, жжение или ощущение инородного тела. Особенно заметным дискомфорт бывает у людей с синдромом сухого глаза и у тех, кто носит контактные линзы», — сказала она.
По словам эксперта, имеет значение и то, куда наносят косметику. По краю век открываются мейбомиевы железы. Их секрет образует наружный, жировой слой слёзной плёнки и замедляет испарение слезы. Когда косметика попадает на внутренний край века, её частицы легче смешиваются со слезой.
«Поэтому тушь лучше наносить на ресницы, оставляя внутренний край века свободным. Также следует избегать макияжа в движущемся транспорте. Даже небольшой толчок может привести к тому, что щёточка заденет и поцарапает роговицу. Мелкие частицы рассыпчатых теней и блёстки могут раздражать глаз, особенно при ношении линз. Иногда реакция заметнее на коже. Если после новой палетки веки зудят, краснеют, отекают или шелушатся, причиной может быть контактный дерматит», — объяснила Горбачева.
Она отметила, что даже привычная тушь со временем может стать источником инфекции, когда соприкасается с ресницами и возвращается во флакон, где могут размножаться микроорганизмы.