17 ноября 2026, 11:40

Офтальмолог Кривцова: моргание поможет защитить глаза в течение дня

Фото: iStock/eternalcreative

Знакомая ситуация: к середине рабочего дня глаза начинают слезиться, появляется чувство песка и тяжести, а к вечеру картинка буквально «плывет». Слезотечение и быстрая утомляемость глаз в течение дня — не просто досадная помеха, а сигнал о том, что зрительная система работает на пределе.





Врач-офтальмолог, рефракционный хирург Ольга Кривцова в беседе с «Радио 1» рассказала, как защитить глаза в течение дня.





«Во время работы за компьютером полезно регулярно отводить взгляд от экрана и несколько раз спокойно моргать, полностью смыкая веки. Монитор можно поставить чуть ниже уровня глаз, а поток воздуха от кондиционера или вентилятора направить в сторону. Если в комнате сухо, пригодится увлажнитель», — сказала она.

«Если жжение, ощущение песка или затуманивание зрения возвращаются и мешают работать или читать, стоит записаться на приём», — отметила врач.