Офтальмолог рассказала, как защитить глаза в течение дня
Офтальмолог Кривцова: моргание поможет защитить глаза в течение дня
Знакомая ситуация: к середине рабочего дня глаза начинают слезиться, появляется чувство песка и тяжести, а к вечеру картинка буквально «плывет». Слезотечение и быстрая утомляемость глаз в течение дня — не просто досадная помеха, а сигнал о том, что зрительная система работает на пределе.
Врач-офтальмолог, рефракционный хирург Ольга Кривцова в беседе с «Радио 1» рассказала, как защитить глаза в течение дня.
«Во время работы за компьютером полезно регулярно отводить взгляд от экрана и несколько раз спокойно моргать, полностью смыкая веки. Монитор можно поставить чуть ниже уровня глаз, а поток воздуха от кондиционера или вентилятора направить в сторону. Если в комнате сухо, пригодится увлажнитель», — сказала она.
По словам эксперта, если в линзах появляется дискомфорт, снимите их и на время перейдите на очки. При лёгкой сухости могут помочь увлажняющие капли — искусственная слеза. Если капли нужны часто, стоит обсудить с офтальмологом, какой состав подойдёт.
«Если жжение, ощущение песка или затуманивание зрения возвращаются и мешают работать или читать, стоит записаться на приём», — отметила врач.