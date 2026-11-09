Офтальмолог предупредила об опасности подводки по слизистой

09 ноября 2026, 11:34

Офтальмолог Грачева: подводка по слизистой приводит к раздражению глаз

Фото: iStock/deniskomarov

Подводка по внутреннему краю века приводит к сухости и раздражению глаз: карандаш закупоривает протоки желез, которые покрывают слезу защитной пленкой, и к вечеру глаза краснеют и начинают жечь. Об этом «Известиям» рассказала врач-офтальмолог офтальмологического центра «Зрение» Виктория Грачева.





Речь идет о мейбомиевых железах. Их крошечные протоки выходят на край века сразу за ресницами, и на каждом веке таких желез несколько десятков. Когда карандашом проводят по внутреннему краю века, частицы пигмента и воска скапливаются у выходов протоков и попадают в слезу. Такая подводка оказывается в слезной пленке быстрее и в большем количестве, чем стрелка, нанесенная снаружи по коже.





«У тех, кто годами красит слизистую, при осмотре часто находят красные края век, отложения пигмента и густое содержимое желез, которое плохо выходит через протоки», — объяснила Грачева.

«Если к вечеру глаза сухие, жжет и хочется тереть веки, для начала стоит отказаться от подводки по слизистой. Когда неприятные ощущения не проходят, нужен осмотр. Врач оценит работу мейбомиевых желез и подберет лечение, например теплые компрессы и массаж век, их ежедневное очищение специальными средствами, увлажняющие капли», — подытожила Грачева.