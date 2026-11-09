Офтальмолог предупредила об опасности подводки по слизистой
Подводка по внутреннему краю века приводит к сухости и раздражению глаз: карандаш закупоривает протоки желез, которые покрывают слезу защитной пленкой, и к вечеру глаза краснеют и начинают жечь. Об этом «Известиям» рассказала врач-офтальмолог офтальмологического центра «Зрение» Виктория Грачева.
Речь идет о мейбомиевых железах. Их крошечные протоки выходят на край века сразу за ресницами, и на каждом веке таких желез несколько десятков. Когда карандашом проводят по внутреннему краю века, частицы пигмента и воска скапливаются у выходов протоков и попадают в слезу. Такая подводка оказывается в слезной пленке быстрее и в большем количестве, чем стрелка, нанесенная снаружи по коже.
«У тех, кто годами красит слизистую, при осмотре часто находят красные края век, отложения пигмента и густое содержимое желез, которое плохо выходит через протоки», — объяснила Грачева.
Схожие изменения врачи обнаруживают и у женщин с татуажем межресничного пространства. Чем ближе к выходам желез введена краска, тем чаще встречаются потеря части желез и более тонкий липидный слой слезы.
Кроме того, карандаш соприкасается со слизистой, на нем остаются бактерии, а затем этот же грифель снова проходит по веку, что повышает риск воспаления края века и конъюнктивита.
Чтобы стрелка не вредила глазам, офтальмолог советует рисовать линию снаружи, по коже века у основания ресниц, а слизистую оставлять чистой. Карандаш нужно затачивать перед каждым использованием, чтобы снять верхний слой.
Также лучше не выбирать подводки с блестками, поскольку такие частицы легче попадают в глаз. Не стоит давать свою косметику другим и пользоваться чужой. Макияж нужно тщательно смывать перед сном. При конъюнктивите, ячмене или другом воспалении от подводки следует отказаться, а после выздоровления заменить ее на новую.
«Если к вечеру глаза сухие, жжет и хочется тереть веки, для начала стоит отказаться от подводки по слизистой. Когда неприятные ощущения не проходят, нужен осмотр. Врач оценит работу мейбомиевых желез и подберет лечение, например теплые компрессы и массаж век, их ежедневное очищение специальными средствами, увлажняющие капли», — подытожила Грачева.