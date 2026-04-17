«Сушит и нарушает»: Офтальмолог раскрыла технику, помогающую сохранить здоровье глаз
Можно ли давать планшет двухлетнему ребёнку? Как долго разрешено смотреть в телефон семилетке? И что делать, если «глаза уже на лоб лезут», а от экрана не оторвать? Оказывается, спасти детское зрение помогают простые правила: влажный воздух, вода и короткие перерывы.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии Института материнства и детства Российского государственного медицинского университета, врач-офтальмолог Татьяна Павлова в беседе с «Радио 1» заявила, что необходимо увлажнять воздух, особенно в сухое время, когда работает отопление.
«При работе с гаджетами нарушается процесс моргания, рефлекс блокируется на центральном уровне. Нужно стараться моргать, прерываться», — посоветовала она.
По словам эксперта, более модное для молодёжи правило — это 20 минут зрительной нагрузки, 20 минут перерыва и 20 взгляда вдаль на 20 футов (6 метров).
«Можно порисовать глазами круги, волны, посмотреть в разные стороны — мышцы глаза необходимо расслаблять», — дополнила она.
Говоря о гаджетах, Павлова подчеркнула, что детям до трёх лет они противопоказаны. С трёх до шести лет — до 20 минут в день. От 7 до 10 лет — непрерывно не более 30–40 минут.
«И никаких экранов за час до сна — синий свет больше всего влияет на нарушение сна у ребёнка», — уточнила офтальмолог.