«Сушит и нарушает»: Офтальмолог раскрыла технику, помогающую сохранить здоровье глаз

17 апреля 2026, 11:53

Офтальмолог Павлова: техника 20-20-20 помогает сохранить здоровье глаз

Фото: iStock/FabrikaCr

Можно ли давать планшет двухлетнему ребёнку? Как долго разрешено смотреть в телефон семилетке? И что делать, если «глаза уже на лоб лезут», а от экрана не оторвать? Оказывается, спасти детское зрение помогают простые правила: влажный воздух, вода и короткие перерывы.





Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии Института материнства и детства Российского государственного медицинского университета, врач-офтальмолог Татьяна Павлова в беседе с «Радио 1» заявила, что необходимо увлажнять воздух, особенно в сухое время, когда работает отопление.





«При работе с гаджетами нарушается процесс моргания, рефлекс блокируется на центральном уровне. Нужно стараться моргать, прерываться», — посоветовала она.

«Можно порисовать глазами круги, волны, посмотреть в разные стороны — мышцы глаза необходимо расслаблять», — дополнила она.

«И никаких экранов за час до сна — синий свет больше всего влияет на нарушение сна у ребёнка», — уточнила офтальмолог.