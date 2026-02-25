Для больниц Подмосковья закупят почти 100 единиц офтальмологической медтехники

25 февраля 2026, 11:09

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

97 единиц офтальмологического оборудования поставят в 26 больниц Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В список на закупку вошли офтальмоскопы, хирургические системы, щелевые лампы и другая спецтехника.





«Современное офтальмологическое оборудование позволяет врачам более точно диагностировать и лечить зрение. В этом году закупим 97 единиц такой техники, на эти цели выделили почти 224 миллиона рублей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.