Для больниц Подмосковья закупят почти 100 единиц офтальмологической медтехники
97 единиц офтальмологического оборудования поставят в 26 больниц Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В список на закупку вошли офтальмоскопы, хирургические системы, щелевые лампы и другая спецтехника.
«Современное офтальмологическое оборудование позволяет врачам более точно диагностировать и лечить зрение. В этом году закупим 97 единиц такой техники, на эти цели выделили почти 224 миллиона рублей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Медтехнику в Подмосковье приобретают по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».