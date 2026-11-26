Офтальмолог рассказала, как правильно смывать макияж, чтобы не повредить глаза
Офтальмолог Горбачева: макияж лучше снимать мягкими движениями
Макияж способен не только подчеркнуть выразительность глаз, но и незаметно навредить им: ежедневное использование туши, подводки и теней может приводить к раздражению слизистой, сухости, аллергическим реакциям, конъюнктивиту и даже преждевременному старению кожи вокруг глаз. При этом риск зависит не только от состава косметики — важную роль играют привычки нанесения, сроки хранения средств, качество кистей и способы снятия макияжа.
Врач-офтальмолог, офтальмопластик Дарья Горбачева в беседе с «Радио 1» предупредила, что мелкие частицы рассыпчатых теней и блёстки могут раздражать глаз, особенно при ношении линз. Иногда реакция заметнее на коже.
«Если после новой палетки веки зудят, краснеют, отекают или шелушатся, причиной может быть контактный дерматит. Раздражение или аллергическую реакцию способен вызвать один из компонентов средства. Если симптомы появились после макияжа, косметику, вызвавшую реакцию, стоит отложить. Если симптомы сохраняются или возвращаются, нужен осмотр врача», — сказала она.
По словам эксперта, вечером макияж лучше снимать мягкими движениями, без интенсивного трения. Стойкой туши можно дать время раствориться под средством для снятия макияжа. Так её проще удалить, не растирая веки.
«При ношении мягких контактных линз важен и порядок действий. Линзы надевают чистыми руками до нанесения косметики и снимают перед демакияжем. Это помогает уменьшить попадание частиц макияжа на линзы. Боль в глазу, выраженная светобоязнь или ухудшение зрения требуют срочного осмотра», — подчеркнула Горбачева.
Она добавила, что если дискомфорт повторяется после макияжа даже при смене туши или теней, стоит обсудить это с офтальмологом. Причина может быть связана с состоянием слёзной плёнки или краёв век.