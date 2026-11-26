26 ноября 2026, 12:55

Офтальмолог Горбачева: макияж лучше снимать мягкими движениями

Фото: iStock/ VэladimirFLoyd

Макияж способен не только подчеркнуть выразительность глаз, но и незаметно навредить им: ежедневное использование туши, подводки и теней может приводить к раздражению слизистой, сухости, аллергическим реакциям, конъюнктивиту и даже преждевременному старению кожи вокруг глаз. При этом риск зависит не только от состава косметики — важную роль играют привычки нанесения, сроки хранения средств, качество кистей и способы снятия макияжа.





Врач-офтальмолог, офтальмопластик Дарья Горбачева в беседе с «Радио 1» предупредила, что мелкие частицы рассыпчатых теней и блёстки могут раздражать глаз, особенно при ношении линз. Иногда реакция заметнее на коже.





«Если после новой палетки веки зудят, краснеют, отекают или шелушатся, причиной может быть контактный дерматит. Раздражение или аллергическую реакцию способен вызвать один из компонентов средства. Если симптомы появились после макияжа, косметику, вызвавшую реакцию, стоит отложить. Если симптомы сохраняются или возвращаются, нужен осмотр врача», — сказала она.

«При ношении мягких контактных линз важен и порядок действий. Линзы надевают чистыми руками до нанесения косметики и снимают перед демакияжем. Это помогает уменьшить попадание частиц макияжа на линзы. Боль в глазу, выраженная светобоязнь или ухудшение зрения требуют срочного осмотра», — подчеркнула Горбачева.