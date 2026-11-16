Офтальмолог озвучила признаки ночной близорукости
Офтальмолог Габрельян: катаракта может быть причиной плохого зрения ночью
Если вечером за рулём приходится напрягаться, чтобы увидеть дорожный знак, причиной может быть не только усталость, но и ночная близорукость или начинающаяся катаракта. Об этом «Известиям» рассказала врач-офтальмолог центра «Зрение» Анна Габрельян.
По словам эксперта, днём хрусталик точно наводит фокус на дальние предметы, а в темноте взгляду не за что зацепиться, и глаз возвращается в положение покоя с немного большей силой фокусировки. Расширенный в темноте зрачок тоже влияет на чёткость, увеличивая количество аберраций.
«У многих в темноте сдвиг составляет от 0,5 до 1,5 диоптрии, а у некоторых его почти нет. Человеку, который днем видит на единицу, даже небольшого сдвига может хватить, чтобы ночью знаки расплывались», — объяснила Габрельян.
Сильнее всего ночная близорукость выражена у молодых людей: их хрусталик легко меняет фокус и в темноте охотнее уходит в положение покоя. С возрастом способность к аккомодации снижается, и сдвиг обычно становится меньше.
Выявить такое состояние при обычной проверке сложно: она проходит в светлом кабинете по яркой таблице, и глаз работает чётко. Заподозрить ночную близорукость можно, если днём зрение хорошее, а в сумерках дальние надписи плывут, хотя вблизи всё чётко. Врач может проверить зрение при пониженном освещении и посмотреть, станет ли картинка чётче со слабыми линзами для близоруких.
Если сдвиг подтвердится, водителю могут предложить отдельные очки для вечерних и ночных поездок со слабой минусовой коррекцией. Помогают они не всем, поэтому их подбирают индивидуально и днём не носят. Жёлтые очки для ночного вождения, которые продают как средство от бликов, в этом случае бесполезны: они только уменьшают количество света, попадающего в глаз, а видеть пешеходов на дороге лучше не помогают.
Отдельно офтальмолог предупредила: похожие симптомы бывают не только при ночной близорукости. При начинающейся катаракте в темноте тоже видно хуже, фары слепят, а вокруг огней появляются ореолы. Когда помутнение хрусталика заметно мешает, его лечат заменой на искусственную линзу. На приёме Габрельян советует прямо сказать врачу, что хуже видно именно вечером, — это поможет быстрее разобраться в причине.