Офтальмолог озвучила признаки ночной близорукости

16 ноября 2026, 11:47

Офтальмолог Габрельян: катаракта может быть причиной плохого зрения ночью

Фото: iStock/Jun

Если вечером за рулём приходится напрягаться, чтобы увидеть дорожный знак, причиной может быть не только усталость, но и ночная близорукость или начинающаяся катаракта. Об этом «Известиям» рассказала врач-офтальмолог центра «Зрение» Анна Габрельян.





По словам эксперта, днём хрусталик точно наводит фокус на дальние предметы, а в темноте взгляду не за что зацепиться, и глаз возвращается в положение покоя с немного большей силой фокусировки. Расширенный в темноте зрачок тоже влияет на чёткость, увеличивая количество аберраций.





«У многих в темноте сдвиг составляет от 0,5 до 1,5 диоптрии, а у некоторых его почти нет. Человеку, который днем видит на единицу, даже небольшого сдвига может хватить, чтобы ночью знаки расплывались», — объяснила Габрельян.