Офтальмолог раскрыла правду о популярном народном методе сохранения здоровья глаз
Употребление в пищу моркови и черники не поможет восстановить зрение. Об этом сообщила офтальмолог Европейского медицинского центра Наталия Боша, передает «Лента.ру».
По словам специалиста, морковь и черника содержат полезные для глаз вещества, такие как бета-каротин, антоцианы и лютеин. Однако эти продукты не способны восстановить зрение или остановить такие заболевания, как миопия, гиперметропия или возрастная дальнозоркость, пояснила Боша.
Врач указала, что состояние глаз и зрение напрямую связаны с общим состоянием здоровья, в частности, с работой сосудистой и нервной систем. Любые негативные воздействия на эти системы могут привести к проблемам с глазами и зрением. Офтальмолог добавила, что морковь и чернику можно включить в рацион, если человек стремится к здоровому питанию и разнообразию в еде, но не стоит ожидать от них волшебного эффекта.
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