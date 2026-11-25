25 ноября 2026, 21:01

Врач Боша: Употребление в пищу моркови и черники не поможет восстановить зрение

Фото: iStock/mingazitdinov

Употребление в пищу моркови и черники не поможет восстановить зрение. Об этом сообщила офтальмолог Европейского медицинского центра Наталия Боша, передает «Лента.ру».