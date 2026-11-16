«Достойный выбор»: Врач назвала альтернативу семге

16 ноября 2026, 18:53

Врач Павловская: на замену семге подойдут сельдь, скумбрия и сардины

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Дорогостоящую семгу, богатую полезными веществами, можно заменить более доступными видами рыбы, которые также благоприятно влияют на здоровье. Об этом kp.ru сообщила доктор медицинских наук Елена Павловская.





По словам специалиста, альтернативой красной рыбе могут стать сельдь, скумбрия, сардины, иваси, минтай и судак. Эксперт отметила, что морские омега-3 помогают снижать уровень триглицеридов в крови и подавлять хроническое системное воспаление, которое способствует повреждению сосудов головного мозга. ДГК (докозагексаеновая кислота) накапливается в сером веществе, поддерживает передачу нервных импульсов и снижает риски возрастной деменции.





«У нас достойный выбор рыбы, и необязательно покупать дорогую семгу. Сельдь, скумбрия и сардины относятся к жирным видам рыбы, содержащим длинноцепочечные омега-3 — жирные кислоты. Иваси также относится к сардинам дальневосточной группы — еще один продукт в нашу корзину. Минтай менее жирный, но остается хорошим источником полноценного белка и ряда микроэлементов», — сказала Павловская.