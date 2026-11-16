«Достойный выбор»: Врач назвала альтернативу семге
Врач Павловская: на замену семге подойдут сельдь, скумбрия и сардины
Дорогостоящую семгу, богатую полезными веществами, можно заменить более доступными видами рыбы, которые также благоприятно влияют на здоровье. Об этом kp.ru сообщила доктор медицинских наук Елена Павловская.
По словам специалиста, альтернативой красной рыбе могут стать сельдь, скумбрия, сардины, иваси, минтай и судак. Эксперт отметила, что морские омега-3 помогают снижать уровень триглицеридов в крови и подавлять хроническое системное воспаление, которое способствует повреждению сосудов головного мозга. ДГК (докозагексаеновая кислота) накапливается в сером веществе, поддерживает передачу нервных импульсов и снижает риски возрастной деменции.
«У нас достойный выбор рыбы, и необязательно покупать дорогую семгу. Сельдь, скумбрия и сардины относятся к жирным видам рыбы, содержащим длинноцепочечные омега-3 — жирные кислоты. Иваси также относится к сардинам дальневосточной группы — еще один продукт в нашу корзину. Минтай менее жирный, но остается хорошим источником полноценного белка и ряда микроэлементов», — сказала Павловская.К полезным нежирным видам рыбы, помимо минтая, Павловская отнесла судака, речного окуня, щуку, карпа и сазана. Такая рыба содержит легкоусвояемый полноценный белок, а также микроэлементы, включая йод, селен и фосфор. Белок необходим для формирования клеток, выработки гормонов и сохранения мышечной массы, а нежирная рыба позволяет разнообразить питание без избытка калорий, что важно для профилактики ожирения и сахарного диабета второго типа.
Специалист подчеркнула, что регулярное потребление рыбы связано с благоприятными показателями сердечно-сосудистого здоровья. При этом для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний также важны сбалансированный рацион, отказ от курения, физическая активность и полноценный сон.
Рыбу рекомендуется включать в меню около двух раз в неделю, чередуя жирные и нежирные сорта. При приготовлении речной рыбы необходимо соблюдать правила термической обработки: засолка и маринование не всегда позволяют избавиться от паразитов. Кроме того, важно следить за количеством соли в консервах и соленой сельди, особенно при повышенном артериальном давлении, заключила эксперт.