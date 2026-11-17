17 ноября 2026, 11:06

Врач Кенни: Способность встать с пола без помощи рук говорит о здоровье

Фото: iStock/PeopleImages

Врач-геронтолог Лесли Кенни рассказала о бесплатном домашнем тесте на старость. Об этом пишет Daily Mail.