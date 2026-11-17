Врач рассказала о бесплатном домашнем тесте на старость
Врач-геронтолог Лесли Кенни рассказала о бесплатном домашнем тесте на старость. Об этом пишет Daily Mail.
Специалист рекомендовала сесть на пол без опоры на руки и колени, а затем подняться. Согласно её мнению, способность выполнить это упражнение свидетельствует о хорошем здоровье, силе, гибкости и равновесии, что помогает сохранять независимость с возрастом.
Для подтверждения своих слов врач привела данные исследования, в котором участвовали 4282 взрослых человека в возрасте от 46 до 75 лет. Участники получали максимум десять баллов за успешное выполнение упражнения: по пять баллов за умение садиться и вставать с пола, при этом один балл вычитался за использование руки или колена, а половина балла — за раскачивание.
Люди, набравшие восемь баллов и выше, считались здоровыми. Более низкие результаты указывали на возможные сердечно-респираторные заболевания у людей среднего и пожилого возраста, отметила Кенни. Она подчеркнула, что риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний у тех, кто набрал от нуля до четырёх баллов, был в шесть раз выше, чем у участников, набравших десять баллов.
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