Песков не стал комментировать победу фильма о Путине на «Оскаре»

16 марта 2026, 14:56

Песков отказался комментировать победу докфильма «Господин Никто против Путина»

Дмитрий Песков отказался комментировать победу фильма «Господин Никто против Путина» в номинации на премию «Оскар» за лучший документальный фильм. Пресс-секретарь президента объяснил, что не смотрел эту картину. По его словам, давать оценку ленте без просмотра невозможно.







«Я никак не мог бы прокомментировать, потому что я это кино не смотрел. Чтобы комментировать, нужно хотя бы понять, о чем идет речь. Поэтому я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев», — сказал Песков в ходе пресс-конференции.