Песков не стал комментировать победу фильма о Путине на «Оскаре»
Дмитрий Песков отказался комментировать победу фильма «Господин Никто против Путина» в номинации на премию «Оскар» за лучший документальный фильм. Пресс-секретарь президента объяснил, что не смотрел эту картину. По его словам, давать оценку ленте без просмотра невозможно.
«Я никак не мог бы прокомментировать, потому что я это кино не смотрел. Чтобы комментировать, нужно хотя бы понять, о чем идет речь. Поэтому я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев», — сказал Песков в ходе пресс-конференции.Церемония вручения наград 98-й премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелес в воскресенье. Награду в категории «Лучший документальный фильм» получила картина «Господин Никто против Путина», обойдя другие номинированные работы, в том числе посвященные событиям в Иране и проблемам в США.
Над фильмом работали бывший российский педагог Павел Таланкин и американский документалист Дэвид Боренштайн.
Сообщается, что в киноленте использованы материалы, снятые в российской школе. В картину, предположительно, вошли кадры с несовершеннолетними, участвующими в школьных мероприятиях. При этом согласие родителей на их использование не запрашивалось. После завершения съемок Таланкин покинул Россию.