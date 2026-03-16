Скандал на «Оскаре»: Звезда фильма «Битва за битвой» Тейяна Тейлор подралась с охранником, пытаясь сделать фото
Звезда фильма «Битва за битвой» Тейяна Тейлор обвинила охранника церемонии «Оскар» в избиении. У них произошел конфликт после окончания вручения наград, передает Mash.
Вместе с соруководителем компании Warner Bros Памелой Абди Тейлор подошла к сцене, чтобы сделать совместное фото с коллегами по съемочной группе «Битвы за битвой». Однако охранник посчитал такое скопление актеров слишком массовым и закрыл актрисе проход к остальным членам команды. По словам самой Тейлор, он оттолкнул ее и мешал пройти.
В ответ актриса начала кричать на мужчину и громко заявила, что он «поднял руку на женщину». Сам охранник даже после такого обвинения не поспешил извиниться. Вместо этого он настоял на том, чтобы девушка сама принесла ему извинения за скандал.
