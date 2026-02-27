«Ограничить себя»: Россиянам рассказали, какое внимание нужно уделить духовной жизни во время Великого поста

27 февраля 2026, 11:48

Священник Коломацкий: в Великий пост не стоит смотреть развлекательные программы

Фото: iStock/Daniel Tamas Mehes

23 февраля начался Великий пост. В это время православные отказываются от животной пищи, избегают увеселений, пустых занятий, стараются больше бывать на богослужениях, регулярно исповедоваться и причащаться, творить милостыню и добрые дела.





Настоятель Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря Игумен Варфоломей (Коломацкий) в беседе с «Радио 1» заявил, что взрослый здоровый человек без всякого вреда для своего здоровья может на семь недель отказаться от животной пищи. Тем, кто занимается спортом, имеет смысл перенести на другое время с периода поста время рекордов. Тем, у кого тяжелая физическая работа, от которой зависит безопасность и здоровье других людей, а также студентам и школьникам, возможно, на время поста придется разрешить себе рыбу. А для всех остальных рыбная пища положена на праздники Благовещения и Вербное Воскресенье.





«По церковным канонам беременным и кормящим поста на трапезе нет. Сейчас к ним добавляют людей, больных тяжелыми хроническими заболеваниями, которые требуют наличия животного белка в пище. Маленьких детей нужно постепенно приучать к посту, начиная с ограничений в сладостях, соблюдении среды и пятницы, так чтобы ко времени, когда дети начинают приходить на исповедь, а это бывает с семи лет, у них был уже свой «детский пост», например, без мяса и сладостей», — добавил эксперт.

«Кроме регулярной утренней и вечерней домашней молитвы в дни Великого Поста нас Церковь призывает перечитать всё Четвероевангелие. Это отражено в богослужебном уставе: на часах постовой службы первых трех дней Страстной седмицы оно прочитывается полностью. Это было сделано для неграмотных людей или тех, у кого нет возможности иметь дома Евангелие. Хорошо также начать регулярно читать святоотеческие книги о духовной жизни, о том, как бороться со грехом и созидать в себе добродетели. Это живой опыт тех, кто исполнил в своей жизни то, на что призван всякий человек, кто достиг святости и готов с нами поделиться этим своим опытом», — сказал Игумен Варфоломей.

«Не стесняйтесь спрашивать у священников, отвечать на такие вопросы — это их обязанность. После наступления праздника Пасхи вы и ваши близкие должны увидеть добрые плоды ваших трудов: вы стали добрее, перестали раздражаться, в жизни стало меньше гордыни, высокомерия, тщеславия, вы стали заботливее и добрее относиться к своим ближним. Так же и в духовной жизни: молитвенное правило и посещение богослужения стали не обязанностью, а потребностью, вы открыли для себя Евангелие и мир святоотеческой литературы и т. д. Вы должны почувствовать вкус победы над самими собой и ту радость благодати, которую за это дарит Господь», — резюмировал настоятель Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря.