Гастроэнтеролог рассказала, какой категории россиян нельзя соблюдать пост

23 февраля 2026, 17:44

Врач Мазько: Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит соблюдать пост

Фото: iStock/Anton Skripachev

Людям, у которых есть некоторые заболевания, не стоит соблюдать пост. Об этом сообщила гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Инна Мазько, передает «Лента.ру».