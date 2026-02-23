Гастроэнтеролог рассказала, какой категории россиян нельзя соблюдать пост
Людям, у которых есть некоторые заболевания, не стоит соблюдать пост. Об этом сообщила гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Инна Мазько, передает «Лента.ру».
Врач настоятельно не рекомендует поститься людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Полное отсутствие воды в течение дня особенно опасно для сердечников, так как это может привести к обезвоживанию и нарушению электролитного баланса, что, в свою очередь, провоцирует сбои в сердечном ритме, отметила Мазько.
Доктор предупредила, что пост может быть опасен для людей с диабетом. Она объяснила, что для диабетиков важно регулярно питаться, включая не только углеводы, но и белки, чтобы предотвратить резкие колебания уровня глюкозы в крови.
Мазько подчеркнула, что пост противопоказан при панкреатите, язвенной болезни желудка в стадии обострения, а также в период восстановления после операций, травм или интенсивного лечения, например, химиотерапии или лучевой терапии. Она также указала, что при желчнокаменной болезни длительные перерывы в питании могут вызвать колики или холецистит, поэтому пост в этом случае также не рекомендуется.
Читайте также: