В РПЦ назвали идею урн для праха с Bluetooth проявлением духовного кризиса
Настоятель храма в Рязанской области раскритиковал идею урн для праха с Bluetooth-колонками. Протоиерей назвал такую разработку проявлением духовного кризиса и непонимания религиозных традиций.
Священнослужитель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в городе Рыбное Виталий Рыбаков в беседе с изданием «Абзац» заявил, что подобные изделия противоречат учению Библии и религиозному взгляду на душу и вечность. По его словам, попытка превратить духовную сферу в коммерческий продукт говорит о глубоком кризисе ценностей и подмене смысла погребальных традиций.
Ранее в сети обсуждали совместный проект зарубежного музыкального стримингового сервиса и производителя напитков — урну для праха с встроенной Bluetooth-колонкой. Концепция предполагает создание «посмертного плейлиста», который позволит, по задумке авторов, «слушать любимую музыку вечно». Инициатива вызвала широкий общественный резонанс.
