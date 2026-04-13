«Охота за ужасом»: Психотерапевт объяснил, почему человеку интересно читать страшные новости

13 апреля 2026, 14:10

Психотерапевт Федорович: люди жаждят страшных новостей, чтобы уберечь себя

Вы когда-нибудь замечали, что не можете оторваться от репортажа о катастрофе или катаклизме? Что сообщение о взрыве или убийстве вы прочитаете с гораздо большим вниманием, чем новость о чем-то обыденном? Психотерапевты утверждают, что тяга к страшному — это не испорченность, а древнейший механизм выживания, который сегодня работает против нас.





Врач-психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что положительными новостями, как правило, мозг человека не удивить.





«Хорошие новости не создают напряжения. Они не требуют от нашего мозга немедленной реакции. А значит — они не приоритетны. А вот страшные новости работают иначе. Они бьют прямо в самую древнюю часть нашего мозга — ту, которая отвечает за выживание», — пояснил он.

«Возникают тревога и страх. Ощущение, что это может в любую секунду случиться с любым. Это ключевой момент. Страшная новость не оставляет нас равнодушными, потому что она нарушает наше базовое чувство безопасности. Если кто-то погиб при взрыве в соседнем городе — значит, и со мной это может случиться. Если убили человека на улице — значит, и я не застрахован. Мозг начинает лихорадочно собирать информацию: как это произошло? Почему? Кто виноват? Как мне этого избежать? Он пытается восстановить контроль над ситуацией. Но парадокс в том, что чем больше страшных новостей вы потребляете, тем меньше контроля вы чувствуете. Тревога не утихает, а нарастает» — объяснил психотерапевт.