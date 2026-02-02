«Заплатила за первый поцелуй и попытку изнасилования»: пациентка обвинила иркутского психотерапевта в многолетних домогательствах
Пациентка обвинила иркутского психотерапевта в многолетних домогательствах. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Осенью 2019 года пациентка обратилась к специалисту из-за частых панических атак и мыслей о суициде. Простые и доступные методы лечения, а также доброжелательность врача побудили её продолжить терапию. Но со временем отношение к специалисту изменилось: по словам девушки, медик начал позволять себе неуместные прикосновения и даже объятия.
В марте 2020 года, во время очередной консультации, россиянка сидела в углу кабинета, закутавшись в плед, и плакала. Тогда, утверждает она, психотерапевт воспользовался её уязвимым состоянием и начал снимать с неё верхнюю одежду. Мужчина пригрозил поставить девушке тяжёлый диагноз и отправить в психиатрическую больницу, если она расскажет о случившемся.
Пациентка боялась последствий и поэтому продолжала терапию. По её словам, кроме вынужденных интимных сообщений и сексуальных домогательств, психотерапевт начал требовать, чтобы она восхищалась им и гладила его по голове. Врач манипулировал пострадавшей, внушая чувство вины и утверждая, что она сама этого хотела.
Когда состояние девушки окончательно ухудшилось, она рассказала обо всём жене специалиста и подала заявление в Следственный комитет. По словам пациентки, другие женщины также сталкивались с навязчивыми приставаниями со стороны врача, но не обратились в полицию, чтобы забыть об этом.
