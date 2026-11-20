20 ноября 2026, 10:47

Кинолог Голубев: собака может приносить игрушку хозяину из-за перевозбуждения

Фото: iStock/Larisa Tyushova

Встреча с собакой после работы – один из самых приятных моментов в течение дня. Нередко радость питомца выражается не только в бурном приветствии, на которое он способен, но и в «подношении» в виде игрушки. Почему животные так делают?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что вопрос неоднозначный.





«Казалось бы, ответ лежит на поверхности – питомец хочет поиграть с вами. Но это слишком простое объяснение. Любимая игрушка для собаки значит куда больше. Это важный мостик в коммуникации между животным и человеком», — сказал он.





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