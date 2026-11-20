«Охотничий инстинкт»: Кинолог рассказал, почему собака приносит игрушку, когда хозяин приходит с работы
Кинолог Голубев: собака может приносить игрушку хозяину из-за перевозбуждения
Встреча с собакой после работы – один из самых приятных моментов в течение дня. Нередко радость питомца выражается не только в бурном приветствии, на которое он способен, но и в «подношении» в виде игрушки. Почему животные так делают?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что вопрос неоднозначный.
«Казалось бы, ответ лежит на поверхности – питомец хочет поиграть с вами. Но это слишком простое объяснение. Любимая игрушка для собаки значит куда больше. Это важный мостик в коммуникации между животным и человеком», — сказал он.
Проявление любвиПринося игрушку, собака делится тем, что для неё наиболее ценно. Это своего рода ценный подарок, чтобы укрепить вашу связь. Не каждому питомцы приносят игрушки.
Приглашение к игреКонечно, собака может банально хотеть поиграть – в течение дня ей было скучно одной. И теперь она просит вас уделить ей внимание, размяться вместе с ней. Недостаток физической активности опасен для собаки.
Демонстрация мирных намерений
Также за «подношением» стоят древние инстинкты: предки собак делились добычей, чтобы выказать уважение и миролюбие. Иногда питомцы могут приносить игрушки не только вам, но и гостям – это способ познакомиться и показать, что они настроены дружелюбно и не хотят конфликтов.
Способ справиться с эмоциями
Обратите внимание: если собака не просто приносит игрушку, а ещё и начинает её «трепать» или играть с ней, это может быть способом справиться с перевозбуждением или накопленным стрессом. Постарайтесь не подкреплять её состояние – приветствуйте собаку спокойно, без лишних эмоций.
Охотничий инстинкт
Может показаться неожиданным, но игрушка может выступать в роли добычи, которую предки собак приносили в логово для детёнышей. А ещё есть охотничьи собаки, у которых в принципе закреплена способность приносить добычу хозяину. Игрушка становится одомашненной версией этого инстинкта.
Таким образом, принесённая игрушка – это целый многогранный сигнал, позитивный в большинстве случаев. Прежде всего он означает, что питомец доверяет вам, любит и хочет общения.