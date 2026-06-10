«Охотничий инстинкт»: Выяснилось, почему кошки бегают по ночам

10 июня 2026, 16:14

Руководитель «Дай лапу» Нуриева: кошка бегает ночью из-за депривации

Фото: iStock/Nick Hallick

Если ваш кот устраивает ночные забеги по квартире, охотится за ногами или будит вас под утро — это не врожденная привычка и не особенность породы. Зоопсихологи объясняют такое поведение нарушением природных ритмов.





Руководитель общественного движения «Дай лапу» и проекта «ХочуСобаку.рф» Александра Нуриева в беседе с «Радио 1» заявила, что владельцы часто путают ночной образ жизни кошек с сумеречным. Биологически кошка является именно сумеречным хищником, пик ее активности привязан к рассвету и закату. И ночные забеги по квартире — это не норма, а прямое следствие дневной сенсорной и физической депривации.





«Оставаясь в пустой квартире, животное уходит в энергосберегающий режим, а с возвращением домой хозяев находится на пике ресурса. Если не обеспечить сброс этой энергии, нереализованный охотничий инстинкт выльется в ночной деструктив или охоту за ногами», — сказала она.

Обогащение среды: оставляйте на день пищевые головоломки и нюхательные коврики, исключая сенсорный вакуум;

оставляйте на день пищевые головоломки и нюхательные коврики, исключая сенсорный вакуум; Имитация охоты: вечером необходима интенсивная игра с удочкой. Важна полная цепочка: выслеживание, погоня и физический захват цели (лазерные указки не подходят);

вечером необходима интенсивная игра с удочкой. Важна полная цепочка: выслеживание, погоня и физический захват цели (лазерные указки не подходят); Белковое закрытие: сразу после игры дайте питомцу плотный мясной ужин. После поимки добычи и еды физиология требует глубокого сна.

«Если в 4 часа утра вы встали покормить или отругать кота, то вы проиграли и закрепили сценарий навсегда. Только абсолютное игнорирование шума в связке с вечерней нагрузкой вернет вам сон», — резюмировала Нуриева.