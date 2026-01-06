«Отрепетировала на кошках»: Любовь Успенская может стать бабушкой уже в этом году
Дочь Любови Успенской заявила о желании родить ребёнка в этом году
Певица Любовь Успенская в ближайшее время может примерить новый для себя статус — бабушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
36-летняя дочь артистки Татьяна Плаксина поделилась личными планами и призналась, что главная цель на 2026 год для неё — рождение ребёнка.
Звёздная наследница уверена, что полностью готова к материнству и не сомневается в своих силах. По словам Татьяны, забота о живых существах давно стала частью её жизни и помогла ей почувствовать ответственность.
«У меня с 18 лет кошки, поэтому я хорошо отрепетировала на своих кошках», — с юмором объяснила Плаксина.Ранее Татьяна не раз говорила о поиске себя, непростых отношениях с матерью и внутренней трансформации. Судя по её словам, сейчас она чувствует себя более зрелой и готовой к новому этапу жизни. Поклонники Любови Успенской уже активно обсуждают возможное пополнение в семье и гадают, станет ли 2026 год по-настоящему особенным для знаменитой певицы.