«Отрепетировала на кошках»: Любовь Успенская может стать бабушкой уже в этом году

06 января 2026, 13:37

Дочь Любови Успенской заявила о желании родить ребёнка в этом году

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская (Фото: Instagram* / @uspenskayalubov_official)

Певица Любовь Успенская в ближайшее время может примерить новый для себя статус — бабушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





36-летняя дочь артистки Татьяна Плаксина поделилась личными планами и призналась, что главная цель на 2026 год для неё — рождение ребёнка.



Звёздная наследница уверена, что полностью готова к материнству и не сомневается в своих силах. По словам Татьяны, забота о живых существах давно стала частью её жизни и помогла ей почувствовать ответственность.





«У меня с 18 лет кошки, поэтому я хорошо отрепетировала на своих кошках», — с юмором объяснила Плаксина.