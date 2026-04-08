Кошка спасла отошедшего в туалет хозяина от пожара и сломанного компьютера
Житель Тайваня обратил внимание на задымление своего компьютера после того, как его кошка начала настойчиво мяукать, пока он был в туалете. Об этом информирует портал Videocardz.
Выйдя из ванной, мужчина заметил дым и запах гари, исходящие от компьютера. Оказалось, что в нём вышел из строя разъем питания видеокарты MSI RTX 4090 Gaming Trio.
Разъёмы питания формата 12VHPWR иногда перегреваются. Температура может достигать 150 градусов Цельсия, что вызывает деформацию и плавление компонентов.
По словам владельца, кабель был подключен правильно и без значительных изгибов. Это может свидетельствовать о влиянии других факторов, таких как условия эксплуатации и нагрузка на систему.
Читайте также: