Кошка «вырубила» электричество в российском городе
Mash: кошка оставила без света пять микрорайонов в Сосновоборске
Пять микрорайонов в Сосновоборске (город в Красноярском крае) остались без света из-за кошки, которая проникла на подстанцию. Об этом пишет телеграм-канал Kras Mash.
Вчера животное забралось через вентиляцию и вызвало отключение оборудования. Сама пушистая, к сожалению, не выжила. Позднее власти сообщили о полном восстановлении электроснабжения.
