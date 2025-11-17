Кошка «вырубила» электричество в российском городе

17 ноября 2025, 16:20

Mash: кошка оставила без света пять микрорайонов в Сосновоборске

Фото: iStock/Daria Kulkova

Пять микрорайонов в Сосновоборске (город в Красноярском крае) остались без света из-за кошки, которая проникла на подстанцию. Об этом пишет телеграм-канал Kras Mash.