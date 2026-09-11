«Давно ожидаемая мера»: педагог оценил введение экзамена по истории для девятиклассников

11 сентября 2026, 10:27

Педагог Шаповалов: Экзамен по истории в школах начнут вводить с 2027 года

Фото: iStock/SbytovaMN

История важна для понимания общества и формирования гражданской идентичности. Такое мнение выразил исполнительный директор Ассоциации развития педагогического образования Владимир Шаповалов, поддержав введение нового экзамена в школах.





Напомним, уже с текущего учебного года история станет третьим обязательным экзаменом для девятиклассников. Он будет проходить в устной форме. При этом для одиннадцатиклассников экзамен по этому предмету вводить не станут.





«Введение экзамена по истории — давно ожидаемая мера, которую нельзя не приветствовать», — заявил Шаповалов в беседе с Life.ru.