«Давно ожидаемая мера»: педагог оценил введение экзамена по истории для девятиклассников
Педагог Шаповалов: Экзамен по истории в школах начнут вводить с 2027 года
История важна для понимания общества и формирования гражданской идентичности. Такое мнение выразил исполнительный директор Ассоциации развития педагогического образования Владимир Шаповалов, поддержав введение нового экзамена в школах.
Напомним, уже с текущего учебного года история станет третьим обязательным экзаменом для девятиклассников. Он будет проходить в устной форме. При этом для одиннадцатиклассников экзамен по этому предмету вводить не станут.
«Введение экзамена по истории — давно ожидаемая мера, которую нельзя не приветствовать», — заявил Шаповалов в беседе с Life.ru.
По его словам, история давно является обязательным предметом во всех высших учебных заведениях России. В этой связи школьный экзамен будет иметь и практическое значение для продолжения обучения. Время подтянуть знания по истории у школьников есть, поскольку внедрять его планируют постепенно, заключил Шаповалов.