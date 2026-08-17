В Татарстане появится вуз, который объединит технические университеты России и Китая

17 августа 2026, 18:19

В Татарстане создадут российско-китайский вуз передовых технологий «КРУТЕХ»

Фото: Istock / inkoly

В Татарстане появится Российско-китайский университет передовых технологий — «КРУТЕХ» (China-Russia University of Advanced Technologies). О создании нового образовательного проекта сообщил помощник Раиса Татарстана Альберт Гильмутдинов на IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», передаёт «Татар-информ».





Меморандум о создании университета подписали в Пекине в конце мая 2026 года во время визита президента России Владимира Путина. По словам Гильмутдинова, проект получил высокий государственный статус.





«Статус этого проекта поднят на самый высший государственный уровень», — отметил он.