В Татарстане появится вуз, который объединит технические университеты России и Китая
В Татарстане создадут российско-китайский вуз передовых технологий «КРУТЕХ»
В Татарстане появится Российско-китайский университет передовых технологий — «КРУТЕХ» (China-Russia University of Advanced Technologies). О создании нового образовательного проекта сообщил помощник Раиса Татарстана Альберт Гильмутдинов на IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», передаёт «Татар-информ».
Меморандум о создании университета подписали в Пекине в конце мая 2026 года во время визита президента России Владимира Путина. По словам Гильмутдинова, проект получил высокий государственный статус.
«Статус этого проекта поднят на самый высший государственный уровень», — отметил он.Координатором проекта со стороны Татарстана выступит Казанский федеральный университет. Первым практическим этапом станет создание консорциума, куда войдут ведущие технические вузы республики.
После этого российский консорциум объединится с университетами китайской провинции Шаньдун для создания нового образовательного проекта. Ожидается, что университет станет площадкой для совместной подготовки специалистов и развития передовых технологий сразу в двух странах.