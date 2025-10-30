30 октября 2025, 12:56

Анатолий Папанов (фото: РИА Новости / РИА Новости)

Звезда советского кинематографа Анатолий Папанов пришёл к славе почти в сорок лет. До этого в его жизни были война, тяжёлое ранение и инвалидность, которую он научился скрывать ради сцены. За годы карьеры актёр сыграл 48 театральных ролей и снялся в 70 фильмах. Среди его самых известных работ — Киса Воробьянинов в «12 стульях», Сокол-Кружкин в «Берегись автомобиля!» и контрабандист Лёлик в «Бриллиантовой руке». Голосом Папанова говорит Волк из «Ну, погоди!» и десятки других мультперсонажей. Подробнее о судьбе и творческом пути артиста, ​расскажет «Радио 1».





Биография Анатолия Папанова: первые шаги в искусстве и юность

Творческий путь Анатолия Папанова: от театра до всесоюзной славы



Анатолий Папанов (фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»)



Дуэт с Андреем Мироновым и культовые роли

Первые шаги в театре и возвращение в Москву

Работа в Театре сатиры и актёрская школа Папанова

Анатолий Папанов (фото: кадр из фильма «Берегись автомобиля»)



Арест и начало войны

«Мне повезло — следователь отпустил меня уже на девятые сутки, но ощущение несвободы и беспомощности в сознании засело крепко... Ужасался, когда представлял себе, что чувствуют люди, проведшие в неволе гораздо больший срок, чем я...», — вспоминал Папанов.

Ранение и инвалидность

«До сих пор ясно вижу, как упал мой друг Алик. Он хотел стать кинооператором, учился во ВГИКе, но не стал… Из выживших сформировали новый полк — и снова в те же места, и снова бой… Я видел, как люди после сражения совершенно менялись. Видел, как за одну ночь седели. Раньше думал, это литературный прием, оказалось — прием войны…», — рассказывал артист.

Личная жизнь Анатолия Папанова: отношения с Надеждой Каратаевой

Анатолий Папанов (фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов)



«А давай поженимся?», — не раздумывая сказал Папанов.

Борьба с алкоголизмом

Последние годы Анатолия Папанова

«Когда Толя не приехал в условленный день в Ригу, я забеспокоилась, позвонила дочери. Зять пробрался в нашу квартиру через соседскую лоджию, потому что дверь была заперта изнутри. Толя сидел в ванной, уронив голову на колени, из душа лилась холодная вода... Зять позвонил в милицию. Приехали милиционеры, врач, санитары. Толю почему-то вынесли на простынях, а не на носилках», — вспоминала вдова.