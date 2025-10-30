Достижения.рф

Оказался в тюрьме, получил ранение на войне и страдал от алкоголизма: как сложилась судьба звезды советского кино Анатолия Папанова

Анатолий Папанов (фото: РИА Новости / РИА Новости)

Звезда советского кинематографа Анатолий Папанов пришёл к славе почти в сорок лет. До этого в его жизни были война, тяжёлое ранение и инвалидность, которую он научился скрывать ради сцены. За годы карьеры актёр сыграл 48 театральных ролей и снялся в 70 фильмах. Среди его самых известных работ — Киса Воробьянинов в «12 стульях», Сокол-Кружкин в «Берегись автомобиля!» и контрабандист Лёлик в «Бриллиантовой руке». Голосом Папанова говорит Волк из «Ну, погоди!» и десятки других мультперсонажей. Подробнее о судьбе и творческом пути артиста, ​расскажет «Радио 1».



Биография Анатолия Папанова: первые шаги в искусстве и юность

Анатолий Дмитриевич Папанов родился 31 октября 1922 года в Вязьме Смоленской области в семье военнослужащего. Его отец, Дмитрий Папанов, участвовал в самодеятельных постановках, и маленький Анатолий тоже выходил на сцену, когда находились детские роли.

Когда мальчику исполнилось восемь лет, семья переехала в Москву. Учился Папанов, по его словам, «плохо и читал мало», но с ранних лет проявлял интерес к театру и кино. Часто посещал клуб «Каучук» — недалеко от их дома. Окончание школы пришлось совмещать с работой на 2-м Московском подшипниковом заводе, где он трудился литейщиком, помогая семье.

При клубе «Каучук» существовала театральная студия, в которой выступали рабочие завода. Руководил коллективом актёр Театра имени Вахтангова Василий Куза. Профессиональные артисты обучали самодеятельных актёров сценической речи, движению и фехтованию. Именно там Папанов впервые вышел на сцену — в ролях Гортензио из «Укрощения строптивой» и Пятёркина из «Вассы Железновой».

Актёр вспоминал, что во время обсуждений литературы «опускал голову и изображал ум», боясь, что спросят его мнение — ведь читал он мало. Этот стыд стал отправной точкой: Папанов начал читать запоем и вскоре полюбил книги всей душой. В клубе он также занимался в хоровом классе, изостудии и научился играть на домре.

Творческий путь Анатолия Папанова: от театра до всесоюзной славы

В 1937 году Анатолий Папанов впервые попал на экран, сыграв эпизод в фильме «Ленин в Октябре». Позже участвовал в съёмках картин «Суворов», «Минин и Пожарский», «Степан Разин» — пока лишь в качестве статиста.

В кино Анатолия Папанова стали активно приглашать уже в зрелом возрасте — примерно в сорок лет. Настоящий успех пришёл к актёру в 1964 году после роли генерала Серпилина в фильме «Живые и мёртвые» режиссёра Александра Столпера. Эта работа принесла Папанову Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых и стала переломным моментом в его карьере.

Анатолий Папанов (фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»)
После «Живых и мёртвых» предложения посыпались одно за другим. Актёру стали доверять сложные драматические и комедийные образы, а его имя всё чаще появлялось в титрах. Со временем киноработ в его биографии оказалось даже больше, чем театральных: Папанов снялся почти в сотне фильмов и телеспектаклей, а также озвучил персонажей 96 советских мультфильмов.

Дуэт с Андреем Мироновым и культовые роли

Одним из самых узнаваемых экранных союзов советского кино стал дуэт Папанова и Андрея Миронова. Они не были близкими друзьями, но часто работали вместе, устраивали концертные программы, где читали стихи и пели. На экране же их сотрудничество стало легендарным.

Папанов и Миронов снялись в культовых фильмах — «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова, «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая, «12 стульев» Марка Захарова и других лентах, ставших классикой советского кино. На роль Кисы Воробьянинова в «12 стульях» актёра утвердили без проб.

Первые шаги в театре и возвращение в Москву

В 1946 году, окончив ГИТИС, Папанова вместе с выпускным курсом отправили в Клайпеду — восстанавливать русский драматический театр. Город тогда лежал в руинах, и актёрам пришлось не только играть, но и расчищать завалы на главной площади вместе с жителями. Однако коллектив существовал недолго: театр вскоре расформировали, и Папанов вернулся в Москву.

Там судьба вновь свела его с наставником по ГИТИСу, режиссёром Андреем Гончаровым, который пригласил молодого актёра в Театр сатиры. Именно этому театру Папанов посвятил всю жизнь, несмотря на предложения от МХАТа и Малого театра.

Работа в Театре сатиры и актёрская школа Папанова

Коллектив Театра сатиры отличался живостью и экспромтом — актёры танцевали, пели и любили разыгрывать коллег. Для Папанова, не имевшего музыкальных навыков, влиться в такую атмосферу оказалось непросто. Кроме того, новичков часто разыгрывали и на сцене, и за кулисами.

Так, во время спектакля «Мешок соблазнов», где он играл горожанина Джека Холидея, коллеги прибили реквизитный мешок к полу. Папанов несколько раз пытался поднять его, пока под хохот зрителей не оторвал от сцены. Актёр воспринял шутку с самоиронией, и вскоре розыгрыши прекратились — коллектив принял его как своего.

Анатолий Папанов (фото: кадр из фильма «Берегись автомобиля»)
Папанов был актёром наблюдения. Готовясь к ролям, он выходил на улицы, присматривался к жестам, походке, речи людей. Даже на футбольных матчах Папанов искал интересные типажи среди болельщиков. Каждому персонажу он придумывал биографию и добавлял в костюм мелкие, но выразительные детали: старую газету или карандаш у бюрократа, примятую кепку у крестьянина.

Арест и начало войны

В 1941 году, в возрасте 18 лет, Папанов работал на заводе «Шарикоподшипник». Однажды один из рабочих его бригады совершил кражу — вынес строительные детали. Когда это вскрылось, милиция арестовала всех членов бригады, включая Папанова. Несколько дней он провёл в Бутырской тюрьме, пока опытный следователь не разобрался в деле и не распорядился отпустить невиновного юношу.

«Мне повезло — следователь отпустил меня уже на девятые сутки, но ощущение несвободы и беспомощности в сознании засело крепко... Ужасался, когда представлял себе, что чувствуют люди, проведшие в неволе гораздо больший срок, чем я...», — вспоминал Папанов.
Когда началась Великая Отечественная война, Анатолий добровольно отправился на фронт. Он служил старшим сержантом, командиром расчёта зенитного взвода. Уже в первые дни боёв от его подразделения уцелели лишь шесть человек — остальные погибли.

Ранение и инвалидность

22 марта, в один из морозных весенних дней, Папанов с бойцами зашёл в блиндаж, чтобы согреться. В этот момент прогремел взрыв. Очнулся он уже в госпитале с тяжёлым ранением ноги.

Лечение длилось более пяти месяцев. Врачи признали его негодным к службе — нога осталась повреждённой, и актёр передвигался с костылями. В 20 лет он стал инвалидом.

«До сих пор ясно вижу, как упал мой друг Алик. Он хотел стать кинооператором, учился во ВГИКе, но не стал… Из выживших сформировали новый полк — и снова в те же места, и снова бой… Я видел, как люди после сражения совершенно менялись. Видел, как за одну ночь седели. Раньше думал, это литературный прием, оказалось — прием войны…», — рассказывал артист.
После демобилизации Папанов работал охранником, получал небольшие деньги и не видел перспектив. Судьба будто отняла всё — здоровье, молодость, уверенность. Но именно тогда в нём проснулась железная воля.

Позднее, уже в эпоху цифровых архивов, стало известно о малоизвестном эпизоде из его фронтовой биографии: в 1942 году Папанов был осуждён военным трибуналом за самовольное оставление части. Ему и сослуживцу назначили по шесть лет лишения свободы, но наказание так и не исполнили. Возможно, из-за ранений или вмешательства командования приговор остался только на бумаге.

Личная жизнь Анатолия Папанова: отношения с Надеждой Каратаевой

В ГИТИСе актер познакомился с будущей женой — актрисой Надеждой Каратаевой. Она была девушкой из интеллигентной семьи, дочерью партийного деятеля, и поначалу не обратила внимания на хромого, простоватого юношу. Сблизились они случайно — в трамвае №3, который возил студентов между ГИТИСом и общежитием.

Анатолий Папанов (фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов)
Сначала обменивались короткими фразами, потом шутили, разговаривали всё дольше. И однажды, когда трамвай резко затормозил, Надежда схватила его за руку.

«А давай поженимся?», — не раздумывая сказал Папанов.
Она засмеялась: «Надо у мамы спросить». Так началась история, продлившаяся всю жизнь.

Знакомство с её семьёй стало испытанием: в доме, где висели портреты партийных лидеров, он чувствовал себя чужим. Мать Надежды отнеслась к нему настороженно, но свадьба всё же состоялась — в мае 1945 года, в день Победы.

В 1954 году у пары родилась дочь Елена. Сначала семья жила у родителей Надежды, потом — в театральном общежитии.

Борьба с алкоголизмом

Долгое время актёр страдал от зависимости. Надежде не раз приходилось встречать милиционеров, приводивших домой мужа в состоянии опьянения. Исчезали вещи, деньги, даже бытовая техника.

Алкоголь разрушал всё, но однажды Папанов поставил точку: после похорон матери он вернулся домой, молча собрал все бутылки и выбросил их. С тех пор не притронулся к спиртному. Этот поступок стал началом новой, зрелой эпохи в его жизни и творчестве.

Последние годы Анатолия Папанова

5 августа 1987 года Анатолий Папанов внезапно ушёл из жизни. Он только что вернулся из Карелии, где завершал съёмки фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…». Уставший, но довольный, актёр оказался дома один. В квартире не было горячей воды — он решил принять холодный душ. Резкий перепад температуры вызвал сердечный приступ.

Его тело обнаружили лишь спустя несколько дней: Надежда в тот момент находилась в Риге, куда должен был приехать Анатолий. Однако его долго не было, поэтому женщина начала волноваться.

«Когда Толя не приехал в условленный день в Ригу, я забеспокоилась, позвонила дочери. Зять пробрался в нашу квартиру через соседскую лоджию, потому что дверь была заперта изнутри. Толя сидел в ванной, уронив голову на колени, из душа лилась холодная вода... Зять позвонил в милицию. Приехали милиционеры, врач, санитары. Толю почему-то вынесли на простынях, а не на носилках», — вспоминала вдова.
Похоронен Анатолий Папанов на Новодевичьем кладбище рядом с другими мастерами сцены и кино.
