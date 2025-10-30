«А говорят, у патриотизма нет цены»: В Белгороде возмущены концертом SHAMAN

30 октября 2025, 11:04

В Белгороде билеты на выступление SHAMAN оценили от 3 до 9 тысяч рублей

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) даст концерт в Белгороде 3 декабря 2025 года. Площадкой выступит Дворец культуры «Энергомаш». Однако горожане считают доступ на концерт неоправданно дорогим. Об этом сообщает Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».





Стоимость билетов на мероприятие колеблется от трёх до девяти тысяч рублей. Эта ценовая политика вызвала волну критики среди некоторых жителей города. Они активно выражают своё недовольство в социальных сетях, отмечая, что высокие цены особенно болезненны в условиях сложной обстановки в регионе.



Канал Ксении Собчак обратил внимание на эту ситуацию.

«А говорят, у патриотизма нет цены», — привёл он в пример ироничный комментарий одного из пользователей.