Анфиса Чехова рассказала, как поймала мужа-изменщика на флирте с другой женщиной
Анфиса Чехова рассказала о флирте бывшего мужа с актрисой
В новом выпуске программы «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» телеведущая поделилась подробностями своих отношений с бывшим супругом Гурамом Баблишвили. Пара была вместе семь лет и воспитывала общего сына Соломона, однако их брак омрачался неверностью актёра.
В ходе беседы с гостем программы Михаилом Меламедом Анфиса рассказала о случае, когда случайно обнаружила переписку мужа. По ее словам, это произошло в самом начале отношений с Гурамом.
«Он приехал ко мне на съемки в другой город и сел за мой компьютер. Потом он уехал, а я открыла ноутбук, и сразу увидела его переписки в соцсетях. То есть я не то чтобы выискивала, они просто открылись. Естественно, совладать с любопытством было сложно. Я посмотрела и увидела, как он флиртует с актрисой, с которой снимался» — поделилась Чехова.Несмотря на обнаруженные сообщения, телеведущая решила не придавать этому значения. Она внимательно изучила переписку и не нашла в ней никаких конкретных договорённостей о встречах. Актриса отметила, что собеседница Гурама не проявляла инициативы, а общение оставалось на уровне лёгкого флирта.
В итоге знаменитость решила не рассказывать мужу о том, что видела переписку, и продолжила отношения, которые впоследствии переросли в брак.