Анфиса Чехова рассказала, как поймала мужа-изменщика на флирте с другой женщиной

30 октября 2025, 02:38

Анфиса Чехова рассказала о флирте бывшего мужа с актрисой

Анфиса Чехова (Telegram / @aachekhova)

В новом выпуске программы «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» телеведущая поделилась подробностями своих отношений с бывшим супругом Гурамом Баблишвили. Пара была вместе семь лет и воспитывала общего сына Соломона, однако их брак омрачался неверностью актёра.





В ходе беседы с гостем программы Михаилом Меламедом Анфиса рассказала о случае, когда случайно обнаружила переписку мужа. По ее словам, это произошло в самом начале отношений с Гурамом.



«Он приехал ко мне на съемки в другой город и сел за мой компьютер. Потом он уехал, а я открыла ноутбук, и сразу увидела его переписки в соцсетях. То есть я не то чтобы выискивала, они просто открылись. Естественно, совладать с любопытством было сложно. Я посмотрела и увидела, как он флиртует с актрисой, с которой снимался» — поделилась Чехова.