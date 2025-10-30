«Они меня яростно все ненавидят»: Распутина пожаловалась на угрозы от детей мужа

30 октября 2025, 06:58

Певица Распутина рассказала об угрозах детей мужа от прошлого брака

Маша Распутина (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Дети бизнесмена Виктора Захарова враждебно относятся к певице Маши Распутиной и до сих пор пытаются ей угрожать. С таким заявлением артистка выступила в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.





В сентябре этого года Распутина вышла замуж за Захарова, с которым прожила 25 лет. Новость о свадьбе тепло встретили коллеги, друзья и дочери артистки — Лидия и Мария. Однако дети Виктора от первого брака с Еленой никак не отреагировали на радостное событие в жизни отца. Исполнительница хита «Роза чайная» поделилась подробностями непростых отношений с пасынками.



«Они же ведь вообще с Виктором враждебно все расстались. И они до сих пор там что-то угрожают, что-то еще — вообще непонятно», — рассказала Распутина.

«Они меня яростно все ненавидят. Я у них просто враг номер один. А я ведь все тоже делала. И подарки им покупала, особенно дочери», — пожаловалась знаменитость.