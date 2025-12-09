«Оливье в цифрах»: Экономист раскритиковал появившиеся индексы новогодних блюд
По данным Ассоциацию компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), набор продуктов для приготовления «Оливье» подорожал на 2% за год, что стало поводом для дискуссий.
Управляющий партнер агентства «Agro and Food Communications» Илья Березнюк в беседе с «Радио 1» заявил, что новость о подорожании — медийный повод, чем точный экономический инструмент.
«Если говорить серьёзно, то все индексы холодца, оливье — это бытовая медийная история, которая очень широкими мазками показывает ситуацию с каким-то очень ограниченным набором продуктов. На основе этих цифр никаких макроэкономических выводов делать нельзя», — пояснил он.
По его словам, официальный индекс потребительских цен (ИПЦ) рассчитывается по сложной формуле, учитывающей сотни товаров и услуг, включая ЖКХ, а не несколько ингредиентов для салата.
«Подобные упрощенные индексы могут давать сильные искажения из-за скачков цен на отдельные продукты. Делать ситуационные выводы на основе этого — бред», — сказал эксперт.
Таким образом, Березнюк отметил, что «индекс оливье» может быть любопытным бытовым ориентиром, но для оценки реальной экономической ситуации и инфляции стоит обращаться к официальной статистике Росстата. Планируя бюджет на праздники, полезнее следить не за усредненной стоимостью салата, а за актуальными ценами в конкретных магазинах.