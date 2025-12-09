«Оливье в цифрах»: Экономист раскритиковал появившиеся индексы новогодних блюд

09 декабря 2025, 11:13

Экономист Березнюк: по индексу салата нельзя делать вывод об экономике в стране

Фото: iStock/DronG

По данным Ассоциацию компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), набор продуктов для приготовления «Оливье» подорожал на 2% за год, что стало поводом для дискуссий.





Управляющий партнер агентства «Agro and Food Communications» Илья Березнюк в беседе с «Радио 1» заявил, что новость о подорожании — медийный повод, чем точный экономический инструмент.





«Если говорить серьёзно, то все индексы холодца, оливье — это бытовая медийная история, которая очень широкими мазками показывает ситуацию с каким-то очень ограниченным набором продуктов. На основе этих цифр никаких макроэкономических выводов делать нельзя», — пояснил он.

«Подобные упрощенные индексы могут давать сильные искажения из-за скачков цен на отдельные продукты. Делать ситуационные выводы на основе этого — бред», — сказал эксперт.