Сколько стоит приготовить «Оливье» в Подмосковье в 2025 году

03 декабря 2025, 17:41

оригинал Фото: iStock/samael334

В преддверии Нового года специалисты Минсельхоза Московской области проанализировали цены на основные ингредиенты для салата «Оливье» и рассчитали стоимость набора продуктов. Исследование провели на основе данных о средней цене товаров в четырёх крупных розничных сетях региона.





Для приготовления 6 порций классического салата нужно:

400 граммов вареной колбасы — около 286,3 рублей;

360 граммов картофеля — 11,49 рублей;

100 граммов моркови — 1,97 рублей;

4 куриных яйца — примерно 45,23 рублей;

900 граммов солёных огурцов — 177,59 рублей;

200 граммов консервированного зелёного горошка — 49 рублей;

200 граммов майонеза — 62,25 рубля;

200 граммов свежей зелени для украшения — 29,17 рублей.

​Фото: Медиасток.РФ

