Сколько стоит приготовить «Оливье» в Подмосковье в 2025 году
В преддверии Нового года специалисты Минсельхоза Московской области проанализировали цены на основные ингредиенты для салата «Оливье» и рассчитали стоимость набора продуктов. Исследование провели на основе данных о средней цене товаров в четырёх крупных розничных сетях региона.
Для приготовления 6 порций классического салата нужно:
- 400 граммов вареной колбасы — около 286,3 рублей;
- 360 граммов картофеля — 11,49 рублей;
- 100 граммов моркови — 1,97 рублей;
- 4 куриных яйца — примерно 45,23 рублей;
- 900 граммов солёных огурцов — 177,59 рублей;
- 200 граммов консервированного зелёного горошка — 49 рублей;
- 200 граммов майонеза — 62,25 рубля;
- 200 граммов свежей зелени для украшения — 29,17 рублей.
В разных семьях «Оливье» готовят по‑разному: кто-то добавляет яблоки для свежести и кислинки, кто-то использует красную рыбу или отварное мясо, а некоторые комбинируют свежие и солёные огурцы. В расчетах специалисты привели классический рецепт с вареной колбасой — тот, который многие помнят еще с детства.