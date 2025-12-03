Достижения.рф

Сколько стоит приготовить «Оливье» в Подмосковье в 2025 году

оригинал Фото: iStock/samael334

В преддверии Нового года специалисты Минсельхоза Московской области проанализировали цены на основные ингредиенты для салата «Оливье» и рассчитали стоимость набора продуктов. Исследование провели на основе данных о средней цене товаров в четырёх крупных розничных сетях региона.



Для приготовления 6 порций классического салата нужно:

  • 400 граммов вареной колбасы — около 286,3 рублей;
  • 360 граммов картофеля — 11,49 рублей;
  • 100 граммов моркови — 1,97 рублей;
  • 4 куриных яйца — примерно 45,23 рублей;
  • 900 граммов солёных огурцов — 177,59 рублей;
  • 200 граммов консервированного зелёного горошка — 49 рублей;
  • 200 граммов майонеза — 62,25 рубля;
  • 200 граммов свежей зелени для украшения — 29,17 рублей.
​Фото: Медиасток.РФ
Итоговая стоимость набора для 6 порций на начало декабря составила около 663 рублей. Это означает, что одна порция классического «Оливье» будет стоить примерно 110,5 рублей. Для сравнения, в 2024 году набор стоил 673,2 рубля.

​Фото: Медиасток.РФ
В разных семьях «Оливье» готовят по‑разному: кто-то добавляет яблоки для свежести и кислинки, кто-то использует красную рыбу или отварное мясо, а некоторые комбинируют свежие и солёные огурцы. В расчетах специалисты привели классический рецепт с вареной колбасой — тот, который многие помнят еще с детства.
Ирина Паршина

