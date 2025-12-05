Россиянам дали советы по грамотному планированию новогоднего стола
Матвеева: блюда на Новый год лучше запланировать заранее
Детальное планирование новогоднего стола позволит сократить расходы и избежать переедания. Об этом рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.
Она пояснила, что приготовление большого разнообразия блюд на праздник приводит к лишним тратам и пищевым отходам.
«Лучше ограничиться тремя-четырьмя основными блюдами, одной-двумя закусками и одним десертом. Средняя норма готовой еды на одного человека за праздничным ужином составляет 300–350 граммов», — пояснила Матвеева в разговоре с «Известиями».
Она также посоветовала заменить майонез на заправки из йогурта, лимонного сока или нежирной сметаны. Это позволит сократить калорийность блюд на 20–40% и оптимизировать бюджет.
Кроме того, лучше готовить блюда, которые имеют более длительный срок хранения, например, мясные запеканки, овощные салаты без скоропортящихся заправок и выпечку. При этом стоит заранее подготовить список продуктов, чтобы не купить ничего лишнего, заключила эксперт.
Тем временем «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Отелло» пишет, что большинство россиян не представляют новогодний стол без шампанского, оливье, селёдки под шубой и бутербродов с красной икрой.
Так, 72% респондентов самым новогодним напитком назвали шампанское, на втором месте оказался глинтвейн, его выбрали 17%.
«Более половины респондентов (53%) считают, что звания самого новогоднего блюда заслуживает салат оливье. На втором месте — селедка под шубой (22%), а на третьем — тарталетки или бутерброды с икрой (15%)», — говорится в исследовании.
Самыми редкими блюдами, которые окажутся на новогоднем столе, россияне назвали мозги бобра или почки заячьи верченые.