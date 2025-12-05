Россиянам дали советы по грамотному планированию новогоднего стола

05 декабря 2025, 18:14

Матвеева: блюда на Новый год лучше запланировать заранее

Фото: iStock/Olga Mazyarkina

Детальное планирование новогоднего стола позволит сократить расходы и избежать переедания. Об этом рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.





Она пояснила, что приготовление большого разнообразия блюд на праздник приводит к лишним тратам и пищевым отходам.





«Лучше ограничиться тремя-четырьмя основными блюдами, одной-двумя закусками и одним десертом. Средняя норма готовой еды на одного человека за праздничным ужином составляет 300–350 граммов», — пояснила Матвеева в разговоре с «Известиями».

«Более половины респондентов (53%) считают, что звания самого новогоднего блюда заслуживает салат оливье. На втором месте — селедка под шубой (22%), а на третьем — тарталетки или бутерброды с икрой (15%)», — говорится в исследовании.