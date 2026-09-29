«Он подсасывает — он вампир»: Психолог на примере Джигана и Самойловой объяснила, как созависимость отравляет жизнь

29 сентября 2026, 13:41

Психолог Кардиакос: Джиган и Самойлова являются примером треугольника Карпмана

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Почему женщины годами терпят мужчин, которые пьют, изменяют, устраивают перестрелки — и уходят только после двадцатой попытки? Как этого не допустить в своей жизни?





Психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила механизм созависимости на примере истории Джигана и Оксаны — и показывает, что дело не в слабости, а в детской травме, которую оба приносят в отношения.





«Такие пары живут не просто в отношениях — они живут в треугольнике Карпмана: тиран — жертва — преследователь. Именно поэтому со временем начинает казаться, что какие-то вещи не такие серьёзные. Обзывательства, мат, унижение прислуги перестают восприниматься как сигнал к уходу. Это не слабость — это механика треугольника», — сказала она.

«Он спас её от бедной жизни — и она начинает видеть себя по-другому. Но дальше роли меняются. А потом он становится преследователем, пугает её, чтобы она снова превратилась в жертву и стала той самой зависимой девочкой от него. И здесь жертве в любом случае придётся повышать ставки, как ни крути», — объяснила Кардиакос.



«И так они бегают по кругу, пока кто-то не устанет. При этом преследователь редко выходит из отношений первым, он подсасывает — он вампир. В треугольнике Карпмана преследователь питается энергией жертвы: её страхом, виной, попытками оправдаться», — предупредила психолог.