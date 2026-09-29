«Он подсасывает — он вампир»: Психолог на примере Джигана и Самойловой объяснила, как созависимость отравляет жизнь
Психолог Кардиакос: Джиган и Самойлова являются примером треугольника Карпмана
Почему женщины годами терпят мужчин, которые пьют, изменяют, устраивают перестрелки — и уходят только после двадцатой попытки? Как этого не допустить в своей жизни?
Психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила механизм созависимости на примере истории Джигана и Оксаны — и показывает, что дело не в слабости, а в детской травме, которую оба приносят в отношения.
«Такие пары живут не просто в отношениях — они живут в треугольнике Карпмана: тиран — жертва — преследователь. Именно поэтому со временем начинает казаться, что какие-то вещи не такие серьёзные. Обзывательства, мат, унижение прислуги перестают восприниматься как сигнал к уходу. Это не слабость — это механика треугольника», — сказала она.
По словам эксперта, самое неочевидное в треугольнике — распределение ролей. Созависимость заходит через роль жертвы. Зависимость — чаще всего через роль спасателя.
«Он спас её от бедной жизни — и она начинает видеть себя по-другому. Но дальше роли меняются. А потом он становится преследователем, пугает её, чтобы она снова превратилась в жертву и стала той самой зависимой девочкой от него. И здесь жертве в любом случае придётся повышать ставки, как ни крути», — объяснила Кардиакос.
Она добавила, что в таком случае планка «нормального» сдвигается, потому что жертва бессознательно соглашается на большее, чтобы удержать привычную роль.
«И так они бегают по кругу, пока кто-то не устанет. При этом преследователь редко выходит из отношений первым, он подсасывает — он вампир. В треугольнике Карпмана преследователь питается энергией жертвы: её страхом, виной, попытками оправдаться», — предупредила психолог.
Собеседница напомнила, что зависимость — это болезнь, которая требует тщательной работы над собой вместе со специалистом.