«Не блажь, а болезнь»: Психолог рассказала, почему встреча Джигана и Самойловой не случайность, а закономерность

28 сентября 2026, 14:09

Психолог Кардиакос: встреча Джигана и Самойловой должна была случиться

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Оксана Самойлова и Джиган — одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Но их история — не только про скандалы и развод. Это зеркало, в котором миллионы женщин и мужчин узнают себя.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что Оксана встретила Джигана и вышла за него заму — не случайно, а причины этого находятся в детстве.





«Джиган, как и Оксана, тоже вырос без отца, потому что тот уходил в дальние плавания. У него мама выполняет роль и материнскую, и отцовскую. Мальчик, выросший в такой семье, начинает ждать от своей супруги того же: полного включения, вовлечения, всепрощения. И позволяет себе более расслабленную жизнь, зависимости. Независимости часто встречаются как раз у тех детей, в семьях, где один из родителей по каким-то причинам отсутствовал. Причём это отсутствие не значит физическое», — объяснила она.

«Это борьба между попыткой сохранить жертвенность, самоотдачу — и одновременно попыткой избавиться от этой роли. Зависимость — это не слабохарактерность и не блажь, а болезнь. И часто — попытка получить кого-то, кто всегда рядом. А второй через свою созависимость решает другие вопросы в своей жизни», — отметила психолог.

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«Сегодня Оксана меняет и себя, свой стиль, подход, пытается изменить отношение к жизни. Это её внутренний кризис точно. И это её осмысление, взрослые решения. Я верю, что оба — и Джиган, и Оксана — восстановятся. Но не обязательно вместе», — резюмировала собеседница.