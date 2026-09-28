Психолог объяснил популярность услуги нянь для мужчин

28 сентября 2026, 17:35

Психолог Самбурский: мужчинам не хватает эмоциональной поддержки

Фото: istockphoto / Viktoriia Hnatiuk

Услуга нянь для взрослых мужчин может становиться все более востребованной из-за давления общества и нехватки эмоциональной поддержки. Такое мнение в беседе с «Москвой 24» высказал клинический психолог Станислав Самбурский.





Недавно появилась информация о появлении в Москве услуги няни для мужчин. За 20 тыс. рублей клиенту предлагают выслушать его, обнять, погладить по голове и убаюкать. По словам автора объявления, ежедневно такой помощью пользуются около 100 человек.



Самбурский отметил, что подобная услуга может быть актуальна для многих мужчин. По его словам, они нередко обращаются к психологам не столько за терапией, сколько за возможностью выговориться и позволить себе проявить слабость.

«Они и к психологам часто приходят необязательно ради терапии: просто покупают время, в которое можно побыть слабыми и выговориться», — сказал специалист.

«Потребности в нежной тактильности у мужчин не меньше, и она постоянно накапливается. Отсюда и огромное желание просто положить кому-то голову на колени, чтобы тебя погладили и сказали, какой ты хороший», — объяснил Самбурский.