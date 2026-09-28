Психолог объяснил популярность услуги нянь для мужчин
Услуга нянь для взрослых мужчин может становиться все более востребованной из-за давления общества и нехватки эмоциональной поддержки. Такое мнение в беседе с «Москвой 24» высказал клинический психолог Станислав Самбурский.
Недавно появилась информация о появлении в Москве услуги няни для мужчин. За 20 тыс. рублей клиенту предлагают выслушать его, обнять, погладить по голове и убаюкать. По словам автора объявления, ежедневно такой помощью пользуются около 100 человек.
Самбурский отметил, что подобная услуга может быть актуальна для многих мужчин. По его словам, они нередко обращаются к психологам не столько за терапией, сколько за возможностью выговориться и позволить себе проявить слабость.
«Они и к психологам часто приходят необязательно ради терапии: просто покупают время, в которое можно побыть слабыми и выговориться», — сказал специалист.По мнению психолога, с детства мужчины сталкиваются с ожиданиями, что они должны быть сильными, не жаловаться, решать проблемы, защищать и обеспечивать семью. При этом общество реже предлагает им эмоциональную поддержку и тактильную близость.
«Потребности в нежной тактильности у мужчин не меньше, и она постоянно накапливается. Отсюда и огромное желание просто положить кому-то голову на колени, чтобы тебя погладили и сказали, какой ты хороший», — объяснил Самбурский.Особенно, считает эксперт, такая поддержка может быть нужна людям, которые привыкли постоянно добиваться целей и нести ответственность за окружающих. У них остается мало времени и ситуаций, когда от них ничего не требуют.