«Ограничение прав, алименты и реабилитация»: Адвокат разъяснила юридические последствия для Джигана

28 сентября 2026, 16:58

Адвокат Ярмуш: Джиган продолжит платить алименты на детей

Джиган (Фото: личный тг-канал @geegunchill)

Ограничение родительских прав — не то же самое, что лишение. И Джиган, по словам адвокатов, может сохранить обязанность платить алименты на четверых детей.





Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» объяснила разницу между этими процедурами и предположила, каким может быть следующий шаг Самойловой.



По её словам, лишение возможно, если бы Джиган был осуждён за насильственные преступления против второго родителя или против детей.





«Либо если бы было подтверждено, что он страдает наркотической или алкогольной зависимостью. Ограничение — в том случае, когда ещё нет оснований лишать его родительских прав», — пояснила она.

«Сейчас мать просит определить место жительства детей с ней. При разводе это не было сделано, а значит, между сторонами могло существовать соглашение, при котором дети жили то с папой, то с мамой. Следующий шаг Самойловой может быть при ограничении родительских прав — взыскать алименты с отца», — предположила Ярмуш.